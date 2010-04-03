Serial Signal Indicator MT5

Indicatore per il trading manuale e l'analisi tecnica per il Forex.
È costituito da un indicatore di tendenza con il livello di apertura del giorno di negoziazione e da un indicatore a freccia per determinare i punti di ingresso.

L'indicatore non si ricolora; funziona quando la candela si chiude.
Contiene diversi tipi di avvisi per le frecce di segnalazione.
Può essere configurato per funzionare su qualsiasi grafico, strumento di trading o intervallo di tempo.

La strategia di lavoro si basa sulla ricerca dei movimenti di prezzo lungo il trend.

  •  Per effettuare transazioni " Buy ": La linea di tendenza deve avere frecce blu. Se il prezzo è sopra la linea, il segnale sarà più sicuro. La prima freccia del segnale è rossa, quelle successive sono blu.
  •  Per effettuare transazioni di “ Sell ”: La linea di tendenza deve avere frecce verdi. Se il prezzo è al di sotto della linea, il segnale potenziale sarà più sicuro. La prima freccia del segnale è rossa, le successive sono verde chiaro.



Mantieni le negoziazioni aperte per diverse candele.
L'indicatore ti consente di cogliere movimenti rapidi lungo la tendenza in un breve periodo di tempo.

Principali parametri di ingresso

Trend smoothing parameter : per regolare la lunghezza del trend
Signal arrow sensitivity parameter - per impostare la velocità e la durata delle frecce

Se non sono presenti frecce di segnale (principalmente per M1-M5 TF), è necessario aumentare il " Signal arrow sensitivity parameter " in modo che ci siano abbastanza candele per il calcolo.



Altri dall’autore
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore per il trading manuale e l'analisi tecnica per il Forex. È costituito da un indicatore di tendenza con il livello di apertura del giorno di negoziazione e da un indicatore a freccia per determinare i punti di ingresso. L'indicatore non si ricolora; funziona quando la candela si chiude. Contiene diversi tipi di avvisi per le frecce di segnalazione. Può essere configurato per funzionare su qualsiasi grafico, strumento di trading o intervallo di tempo. La strategia di lavoro si basa su
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
Wave Price Channel - Sistema analitico di trading progettato per cercare impulsi e correzioni. L'indicatore ti consente di lavorare nella direzione del canale dei prezzi, che è costruito sulla base della volatilità. Quando sul canale viene disegnata una freccia su o giù, diventa possibile andare in questa direzione; il segnale in questa direzione è confermato da un indicatore punto sensibile alle variazioni di prezzo. Finché continuano i punti dello stesso colore, il segnale continua. Se c'è un
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Point Directions - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate. Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi. Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni. Per dise
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping Entry Points - è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodott
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicatori
Wave Reversal Indicator - determina la direzione e le inversioni di prezzo attorno alla linea di equilibrio. L'indicatore mostra i movimenti delle onde e i picchi di tendenza. Dà consigli su dove seguire il trader, aiuta a seguire la strategia di trading. È un'aggiunta a una strategia intraday o a medio termine. Quasi tutti i parametri vengono selezionati per ciascun intervallo di tempo e cambiano automaticamente; l'unico parametro per la regolazione manuale è la lunghezza d'onda. Tempi ottimal
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow Micro Scalper è un indicatore progettato per lo scalping e il trading a breve termine, integrato in qualsiasi grafico e strumento finanziario (valute, criptovalute, azioni, metalli). Nel suo lavoro utilizza l'analisi delle onde e un filtro sulla direzione del trend. Consigliato per l'uso su Time Frame da M1 a H4. Come lavorare con l'indicatore. L'indicatore contiene 2 parametri esterni per modificare le impostazioni, il resto è già configurato per impostazione predefinita. Le frecce gran
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che struttura i grafici e identifica i movimenti ciclici dei prezzi. Può funzionare su qualsiasi grafico. Diversi tipi di notifiche. Ci sono altre frecce sul grafico stesso. Senza ridisegnare la storia, lavora sulla chiusura della candela. TF consigliati da M5 in su. Parametri facili da usare e configurare. Se si utilizzano 2 indicatori con parametri diversi, è possibile utilizzarli senza altri indicatori. Ha 2 parametri di input Ciclicità e durata del segnale Questi 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicator Waiting Volatility - un indicatore per determinare le zone di volatilità e le condizioni piatte. Nel corso del tempo, il prezzo sul grafico segue trend diversi, scende, sale o rimane lo stesso. L'indicatore aiuta il trader a determinare in quale tendenza si trova il prezzo. Nel suo lavoro utilizza diversi strumenti per l'analisi tecnica; in primo luogo, viene determinata la direzione del trend, quindi, in questa direzione, l'indicatore monitora i cambiamenti nella volatilità. Se il pre
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che calcola le sue letture sui volumi di scambio. Sotto forma di istogramma, mostra l'accumulo della forza del movimento dello strumento di trading. Dispone di sistemi di calcolo indipendenti per le direzioni rialziste e ribassiste. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo. Può integrare qualsiasi sistema di trading. L'indicatore non ridisegna i suoi valori, i segnali appaiono sulla candela corrente. È facile da usare e non carica il grafico, non ric
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " ZigZag on Trend " è un assistente nel determinare la direzione del movimento dei prezzi, nonché un calcolatore di barre e pip. È costituito da un indicatore di trend che monitora la direzione del prezzo con una linea di trend presentata sotto forma di zigzag e da un contatore che calcola il numero di barre passate nella direzione del trend e il numero di punti su una scala verticale. (I calcoli vengono effettuati dall'apertura della barra) L'indicatore non viene ridisegnato. Per c
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore ciclico per il trading e la previsione della direzione del mercato. Mostra il comportamento ciclico del prezzo sotto forma di oscillatore. Fornisce segnali per l'apertura delle operazioni quando c'è un rimbalzo dai limiti superiore e inferiore dell'oscillatore. Sotto forma di istogramma, mostra la forza attenuata del trend.  Completerà qualsiasi strategia di trading, dallo scalping all'intraday.  L'indicatore non viene ridisegnato.  Adatto per l'uso su tutti i simboli/strumenti.  Gli
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Candle Binary Scalper è un prodotto di analisi tecnica per forex e opzioni binarie. Include diversi indicatori tecnici combinati in un sistema di trading. Adatto per il trading manuale all'interno di un trend, per lo scalping e le opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Tempi consigliati per la negoziazione M15, M30, H1 e H4, M5 e M1 dovrebbero essere utilizzati in caso di elevata volatilità. Esistono diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodotto Le impostazion
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Binary Lines è un indicatore di analisi tecnica per valute, materie prime, criptovalute, azioni, indici e qualsiasi strumento finanziario. Può essere utilizzato per opzioni binarie o scalping Forex. Mostra i punti di ingresso e di uscita a intervalli fissi e fornisce commercianti le informazioni necessarie sui risultati di possibili transazioni. I punti di ingresso si formano proprio all'inizio della candela, in direzione della linea MA, durata le negoziazioni in barre possono essere regolate ma
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicatori
Line Breakouts - Sistema per il trading di trend. Contiene un identificatore di tendenza che può essere adattato a qualsiasi grafico e strumento di trading utilizzando la funzione periodo e livellamento. E un determinante dei livelli di supporto e resistenza. Quando il prezzo è al di sotto della linea di resistenza, apri le operazioni di vendita e quando il prezzo è al di sopra della linea di supporto, apri le operazioni di acquisto. Lo stop loss dovrebbe essere posizionato a pochi punti dalle l
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Point Trend Indicator - Un indicatore del livello superiore e inferiore del trend, che può determinare la direzione del trend e indicarne il rafforzamento. La direzione del trend è determinata da punti rotondi; se i punti sono sopra la linea dello zero, il trend è rialzista; se sotto, il trend è ribassista. L'aumento del movimento direzionale è indicato dalle frecce. Ha l'unico parametro per la regolazione manuale: durata della direzione del trend.   Possibilità Funziona su tutti gli intervalli
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping and Binary Signal Detector - Indicatore di scalping che fornisce segnali direzionali per l'apertura di posizioni lungo il trend. L'indicatore è un sistema di trading completo che può essere utilizzato per Forex e opzioni binarie. Il sistema di algoritmi consente di riconoscere movimenti intensi di prezzo in più barre consecutive. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi per le frecce. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo (consigliato M5 o superiore). Com
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Level Breakout Indicator è un prodotto di analisi tecnica che funziona dai limiti superiore e inferiore, che può determinare la direzione del trend. Funziona sulla candela 0 senza ridisegnare o ritardi. Nel suo lavoro utilizza un sistema di diversi indicatori, i cui parametri sono già stati configurati e combinati in un unico parametro: " Scale ", che esegue la gradazione dei periodi. L'indicatore è facile da usare, non richiede alcun calcolo, utilizzando un unico parametro è necessario selezion
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore di tendenza automatico che utilizza un algoritmo per determinare segnali di impulso per lo scalping e il trading intraday. L'indicatore che segue la tendenza calcola automaticamente i potenziali punti di entrata e di uscita per le operazioni. L'indicatore contiene una linea di tendenza e un canale target per seguire i segnali, cambiando colore a seconda della direzione. Caratteristiche principali Candele e frecce colorate di segnalazione: blu - direzione verso il basso, rosso - d
