Serial Signal Indicator MT5
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Indicatore per il trading manuale e l'analisi tecnica per il Forex.
È costituito da un indicatore di tendenza con il livello di apertura del giorno di negoziazione e da un indicatore a freccia per determinare i punti di ingresso.
L'indicatore non si ricolora; funziona quando la candela si chiude.
Contiene diversi tipi di avvisi per le frecce di segnalazione.
Può essere configurato per funzionare su qualsiasi grafico, strumento di trading o intervallo di tempo.
La strategia di lavoro si basa sulla ricerca dei movimenti di prezzo lungo il trend.
Se non sono presenti frecce di segnale (principalmente per M1-M5 TF), è necessario aumentare il " Signal arrow sensitivity parameter " in modo che ci siano abbastanza candele per il calcolo.
È costituito da un indicatore di tendenza con il livello di apertura del giorno di negoziazione e da un indicatore a freccia per determinare i punti di ingresso.
L'indicatore non si ricolora; funziona quando la candela si chiude.
Contiene diversi tipi di avvisi per le frecce di segnalazione.
Può essere configurato per funzionare su qualsiasi grafico, strumento di trading o intervallo di tempo.
La strategia di lavoro si basa sulla ricerca dei movimenti di prezzo lungo il trend.
- Per effettuare transazioni " Buy ": La linea di tendenza deve avere frecce blu. Se il prezzo è sopra la linea, il segnale sarà più sicuro. La prima freccia del segnale è rossa, quelle successive sono blu.
- Per effettuare transazioni di “ Sell ”: La linea di tendenza deve avere frecce verdi. Se il prezzo è al di sotto della linea, il segnale potenziale sarà più sicuro. La prima freccia del segnale è rossa, le successive sono verde chiaro.
Se non sono presenti frecce di segnale (principalmente per M1-M5 TF), è necessario aumentare il " Signal arrow sensitivity parameter " in modo che ci siano abbastanza candele per il calcolo.
Mantieni le negoziazioni aperte per diverse candele.
L'indicatore ti consente di cogliere movimenti rapidi lungo la tendenza in un breve periodo di tempo.
Principali parametri di ingresso
Trend smoothing parameter : per regolare la lunghezza del trend
Signal arrow sensitivity parameter - per impostare la velocità e la durata delle frecce