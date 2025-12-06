Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro è una versione potente e aggiornata del classico MACD, riprogettata per il trading moderno. Questo indicatore offre MACD Multi-Timeframe (MTF), colori dinamici dell'istogramma, marcatori di segnale incrociato e cambi intelligenti di colore della linea basati sul momentum. Costruito per i trader che desiderano segnali puliti, rilevamento precoce del trend e chiarezza visiva di livello professionale.

⭐ Caratteristiche Chiave

📌 MACD Multi-Timeframe (MTF) Passa facilmente dal timeframe attuale del grafico o scegline uno superiore (H1, H4, D1…). Ottimo per la conferma del trend dall'alto verso il basso.

📌 Linee MACD e Segnale Pulite – Larghezza delle linee regolabile – Cambio colore automatico quando il MACD incrocia il segnale – Design fluido e visivamente chiaro

📌 Istogramma Intelligente a 5 Colori L'istogramma cambia in 5 colori diversi a seconda di: ✔ Momentum in aumento ✔ Momentum in diminuzione ✔ Sopra o sotto lo zero ✔ Direzione del cambio di trend Questo offre una visione istantanea della forza del trend e delle inversioni.

📌 Punti di Incrocio (Punti di Entrata/Uscita) L'indicatore disegna punti puliti quando il MACD incrocia la linea del segnale: 🟢 Punto Verde = Incrocio rialzista (opportunità di acquisto) 🔴 Punto Rosso = Incrocio ribassista (opportunità di vendita) Perfetto per individuare inversioni precoci.

📌 Altamente Personalizzabile Puoi mostrare/nascondere: Linea MACD, Linea del segnale, Istogramma, Punti di incrocio, Modalità MTF, Modalità di cambio colore. Include anche il controllo completo sui periodi veloce/lento/segnale.

🧠 Perché i trader amano questo indicatore? ✔ Layout visivo super pulito ✔ Aiuta a confermare entrate forti ✔ Rileva inversioni precoci ✔ Perfetto per scalping, intraday e swing trading ✔ Nessun Repaint (Non ridisegna) ✔ Funziona su forex, metalli, criptovalute

📈 Come Usare Usa MTF MACD per trovare il trend principale. Osserva i cambi di colore dell'istogramma per identificare i cambiamenti di momentum. Entra sui punti di incrocio MACD rialzisti o ribassisti. Usa i cambi di colore della linea per confermare la direzione. Combina con struttura, supporti/resistenze o medie mobili per ottenere i migliori risultati.

⚡ Nessun Repaint – Affidabile e Preciso Tutti i calcoli utilizzano valori di candele chiuse. Niente viene ridisegnato o spostato.

🖥️ Compatibilità ✔ Tutti i simboli ✔ Tutti i timeframe


