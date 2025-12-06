Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

RSI Scalping & Swing Signals è un indicatore potente, veloce e preciso basato sul momentum , progettato per scalper, day trader e swing trader che desiderano segnali RSI puliti , filtrati dalla struttura di trend a breve e lungo termine. Questo strumento combina il RSI Smussato , la Media Mobile (MA) a Breve Termine , la MA a Lungo Termine e gli Alert di Incrocio Toro/Orso per darti entrate e uscite altamente ottimizzate senza rumore sul grafico. Caratteristiche Principali Motore RSI Smussato