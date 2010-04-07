VWAP for Scalpers MT5

VWAP per Scalpers


Linee VWAP consapevoli della sessione per scalp veloci e precisi.

⚙️ Ingressi (MT4/MT5)

  • Enable_Hourly_VWAP: Abilita VWAP orario.
  • Enable_Asia_VWAP: Abilita VWAP sessione Asia.
  • Enable_Europe_VWAP: Abilita VWAP sessione Europa.
  • Enable_NA_VWAP: Abilita VWAP sessione Nord America.
  • Enable_Extended_VWAP: Abilita VWAP sessione estesa.
  • Enable_Daily_VWAP: Abilita VWAP giornaliero.

Sessione Asia (GMT)

  • Session_Asia_Start_Hour: Ora inizio sessione Asia.
  • Session_Asia_End_Hour: Ora fine sessione Asia.

Sessione Europa (GMT)

  • Session_Europe_Start_Hour: Ora inizio sessione Europa.
  • Session_Europe_End_Hour: Ora fine sessione Europa.

Sessione Nord America (GMT)

  • Session_NA_Start_Hour: Ora inizio sessione Nord America.
  • Session_NA_End_Hour: Ora fine sessione Nord America.

🎯 Cosa fa

  • Traccia VWAP orario, sessione (Asia/Europa/Nord America/Estesa) e giornaliero per una tendenza chiara.
  • Mostra il contesto della sessione per allineare gli ingressi con i tempi di mercato.
  • Versioni MT4 e MT5 disponibili; solo grafici.


