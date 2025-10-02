Weis Waves Volumes

Weis Waves è un indicatore tecnico sviluppato da David Weis, ispirato ai principi di Richard Wyckoff.
A differenza del volume tradizionale, mostrato barra per barra, Weis Waves accumula il volume in “onde” rialziste o ribassiste, ricominciando il conteggio ogni volta che il prezzo cambia direzione.

Questo metodo consente al trader di vedere chiaramente la vera forza del movimento di mercato, poiché ogni onda riflette l’intensità del volume che sostiene la sequenza di candele.

📌 Caratteristiche principali:

  • Raggruppa i volumi in onde di acquisto e vendita.

  • Evidenzia la pressione dominante (compratori o venditori).

  • Aiuta a identificare la continuazione del trend o possibili inversioni.

  • Basato sulla metodologia Wyckoff, ampiamente utilizzata nell’analisi di volume e flussi.

Weis Waves è ampiamente utilizzato dai trader professionisti per analizzare l’equilibrio tra prezzo e volume, offrendo una visione più dettagliata della dinamica di mercato.


