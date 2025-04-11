Gold Gamer mt5

Bitcoin Smart EA Vasiliy Strukov 5 (11) Experts

Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui . Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale! Impostazioni e manual