Gold Gamer mt5

4.5

Gold Gamer EA è un Expert Advisor completamente automatizzato che porta il trading con la media mobile a un livello completamente nuovo. Offre numerosi scenari di trading con media mobile personalizzabili e impostazioni flessibili. La strategia semplice è sviluppata per cercare di cogliere il trend più ampio: se il prezzo è superiore alla media mobile, l'EA acquisterà, mentre se è inferiore alla media mobile, venderà. Una serie di impostazioni uniche rende questo EA estremamente versatile. Oltre alla strategia principale basata sulla media mobile, l'EA supporta funzionalità avanzate come hedging, strategie martingala, dimensionamento delle posizioni e filtri temporali, migliorandone l'adattabilità alle diverse condizioni di mercato.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI

  • Ora di inizio: l'ora di inizio dell'EA (non i minuti)Apri nuova serie - vero/falso inizio di una nuova serie di ordini.
  • Acquisto - consente al consulente di acquistare.
  • Vendita - consente al consulente di vendere.
  • Supporto ordini manuali - vero/falso - l'EA controllerà gli ordini manuali se vero.
  • Commento ordine - Gold Gamer
  • Lotti iniziali - dimensione del lotto iniziale.
  • Utilizza Gestione denaro - vero/falso - utilizzo del calcolo automatico dei lotti.
  • Autolot. Margine libero per ogni 0,01 lotto - importo del margine libero per l'apertura di ogni 0,01 lotti.
  • Moltiplicatore lotto - moltiplicatore di lotto per gli ordini successivi.
  • Lotto massimo - dimensione massima del lotto consentita.
  • TP reale, punti (0 - non utilizzato) - take profit, in punti - il broker può visualizzare il TP. Trailing Stop Virtuale, punti (0 - non utilizzato) - Trailing 
  • Stop Virtuale in punti, il broker non può vedere il Trailing Stop.
  • SL Reale, punti (0 - non utilizzato) - Stop Loss Reale in punti, il broker può vedere lo SL.
  • SL Virtuale, punti (0 - non utilizzato) - Stop Loss Virtuale in punti, il broker non può vedere lo SL.
  • Usa Trail Reale (falso: virtuale), attivazione di un trailing stop reale in punti, il broker può vedere o falso: il broker non può vedere.
  • Inizio Trail, punti (0 - non utilizzato) - inizio del trail in punti - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop.
  • Passo Trail, punti - i passi del trailing in punti.
  • Chiusura da segnale di inversione - falso - Se vero, l'EA chiuderà l'ordine corrente se il segnale si inverte.
  • Spread Massimo (0 - non utilizzato) - spread massimo consentito.
  • Ora di fine: l'ora di fine dell'EA (non i minuti)
  • Algoritmo di riduzione DD: l'algoritmo di riduzione del drawdown indica quando l'ultimo ordine in profitto si chiude con la serie del primo ordine 
  • in perdita.
  • Numero ordine per l'algoritmo di riduzione DD: da quale ordine viene attivato l'algoritmo di riduzione del drawdown.
  • Percentuale di profitto per l'algoritmo di riduzione DD: percentuale di profitto alla chiusura degli ordini in modalità di riduzione del drawdown.
  • Draw on-off: vero/falso: visualizzazione delle etichette di profitto sul grafico
  • Impostazioni carattere successive
  • Pausa tra ordini (min 0: non utilizzare): minuti di pausa tra ordini
  • EA magico: numero magico speciale per identificare le operazioni EA
  • Parametri indicatore successivi
  • Distanza fissa: la distanza in punti tra gli ordini
  • Distanza dinamica ordine: da quale ordine verrà applicata la distanza dinamica nell'ordine.
  • Inizio distanza dinamica: il valore iniziale della distanza dinamica.
  • Moltiplicatore distanza: il moltiplicatore della distanza dinamica.
  • Parametri di trading dell'oro successivi


Recensioni 9
Daniele Fernandes Do Nascimento
190
Daniele Fernandes Do Nascimento 2025.06.07 12:13 
 

This is the second Expert Advisor I've purchased from this seller, and once again, I'm very satisfied with the quality and performance of the EA. The Gold Game has proven to be a powerful tool — it works smoothly, is very active, and shows excellent potential for consistent results. I truly appreciate the seller’s work and dedication to providing well-developed and reliable automated strategies. Thank you once again!

Daniel Paul Freeman
323
Daniel Paul Freeman 2025.05.31 08:05 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I've tested so far! Gold Gamer delivers impressive results when properly set up for your account size. I was genuinely surprised by how well it performed — I made back double the cost in just one day. Honestly, it’s worth way more than the $30 price tag. Highly recommended for anyone serious about automated trading.

mdranzi
114
mdranzi 2025.04.30 23:39 
 

This is 2nd EA from Vasiliy Strukov.Look very promising

Filtro:
squidme
634
squidme 2025.09.25 09:06 
 

Account blown even I used the author recommended settings and pairs

nataworld
210
nataworld 2025.09.01 15:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Jose Adalberto Diaz Ayala
197
Jose Adalberto Diaz Ayala 2025.04.29 06:15 
 

Excellent products. You're the best. Thank you.

Damien Jowett
262
Damien Jowett 2025.04.28 11:43 
 

Once again a great money printer ea from one of the best creators and great price 👍

snyman33
35
snyman33 2025.04.22 19:09 
 

This is a very steady EA, it handles BTC very well believe it or not. Good profits so far! Thanks

SalahT
394
SalahT 2025.04.17 10:14 
 

I'm using this EA for about a week, started with $1K but then added 2K to be more comfortable with the DD%, just to have peace of mind. the EA handles recover very efficiently although sometimes I manage to stop trading to close all remaining pending trades. I'm running 6 pairs. on an average I'm making $150-$250 a day including market close as crypto works I like it and it match what I was looking for Thank you for this amazing EA

3 Months update: EA is still live and making profit.

Update of 25/July/2025: Account blown - BTC was out of control

