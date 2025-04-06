Bitcoin Striker M5X

**Bitcoin Striker M5X** è un robot di trading **ottimizzato esclusivamente per BTCUSD sul timeframe M5**.  
Combina livelli SL/TP dinamici basati sull’ATR, logica di trend tramite RSI, candele Heikin-Ashi e un filtro adattivo di Choppiness. Mantiene **una sola posizione alla volta**, riducendo il rischio e semplificando la gestione del conto.

> ⚠️ Nota: l’utilizzo su altri strumenti può produrre risultati imprevisti.

**Avvio rapido**  
1. Attiva *Algo Trading* in MT5.  
2. Apri il grafico **BTCUSD M5**.  
3. Trascina l’EA sul grafico e fai clic su “OK”.  
*(Un VPS è consigliato, ma non obbligatorio).*

---

## Funzioni principali  

- EA dedicato a **BTCUSD** (M5)  
- Preset **High-Risk** e **Low-Risk** pronti all’uso  
- SL/TP basati su **multiplicatori ATR**  
- Conferma tramite **ritracciamenti di Fibonacci**  
- Segnali ibridi: **RSI + MA ibrida + Heikin-Ashi**  
- **Una sola operazione** (Buy o Sell) alla volta  
- Filtro news integrato per evitare volatilità estrema  
- **Aggiornamenti gratuiti a vita** tramite Market

---

## Come funziona

### Posizione singola  
L’algoritmo non mantiene mai più di un’operazione contemporaneamente; minore margine impegnato, gestione del rischio più chiara.

### Dimensionamento dinamico del lotto  
Parametro chiave `RISK_PERCENTAGE` (default **1,78 %**)  
- Valore ↑ ⇒ profitto potenziale **e** drawdown più elevati  
- Valore ↓ ⇒ profilo più conservativo

### Moduli tecnici  
- **ATR**: calcolo di SL/TP e trailing  
- **RSI + MA ibrida**: rilevamento del trend  
- **Heikin-Ashi**: filtraggio del rumore di mercato  
- **Choppiness Index**: evita l’operatività in range laterali

---

## Specifiche tecniche

| Voce                   | Valore |
|------------------------|--------|
| **Deposito minimo**    | **1 000 USD** |
| **Min. lotto**         | 0,03 |
| **Leva consigliata**   | 1 : 500 |
| **Tipo di conto**      | Hedge |
| **Strumento tradato**  | BTCUSD |

---

## Domande frequenti (FAQ)

**1. Posso usarlo su ETH, oro, forex ecc.?**  
Sconsigliato. Il bot è calibrato sulla volatilità di BTCUSD.

**2. Serve per forza un VPS?**  
No; una latenza < 500 ms è sufficiente. Il VPS migliora la stabilità se la connessione locale è instabile.

**3. Come modifico il rischio?**  
Seleziona il preset *High-Risk* / *Low-Risk* o regola manualmente `RISK_PERCENTAGE`.

**4. L’EA apre più trade contemporaneamente?**  
Mai. Mantiene sempre e solo una posizione attiva.

**5. Come ricevo gli aggiornamenti?**  
Chi acquista dal Market ottiene gratuitamente le nuove versioni in *Download → Acquistati*.

> Domande aggiuntive? Scrivi nella scheda **Comments**!

---

## Registro versioni  

- **v5.0 — 24 giu 2025**  
  - Revisione dei pesi Heikin-Ashi  
  - Slope del Choppiness fissato a 2,90  
  - Aggiunto filtro ADX-Hook per individuare l’esaurimento del trend

---

### Parole chiave (IT)

`BTCUSD EA, robot M5, trailing stop ATR, swing trading, Bitcoin, crypto, Expert Advisor`

> **Avvertenza sui rischi:** le performance passate non garantiscono rendimenti futuri. L’uso dell’EA implica l’accettazione di tutti i rischi legati al trading.

Filtro:
Nulladik_EGZ
19
Nulladik_EGZ 2025.06.23 09:47 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione