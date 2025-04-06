Bitcoin Striker M5X
**Bitcoin Striker M5X** è un robot di trading **ottimizzato esclusivamente per BTCUSD sul timeframe M5**.
Combina livelli SL/TP dinamici basati sull’ATR, logica di trend tramite RSI, candele Heikin-Ashi e un filtro adattivo di Choppiness. Mantiene **una sola posizione alla volta**, riducendo il rischio e semplificando la gestione del conto.
> ⚠️ Nota: l’utilizzo su altri strumenti può produrre risultati imprevisti.
**Avvio rapido**
1. Attiva *Algo Trading* in MT5.
2. Apri il grafico **BTCUSD M5**.
3. Trascina l’EA sul grafico e fai clic su “OK”.
*(Un VPS è consigliato, ma non obbligatorio).*
---
## Funzioni principali
- EA dedicato a **BTCUSD** (M5)
- Preset **High-Risk** e **Low-Risk** pronti all’uso
- SL/TP basati su **multiplicatori ATR**
- Conferma tramite **ritracciamenti di Fibonacci**
- Segnali ibridi: **RSI + MA ibrida + Heikin-Ashi**
- **Una sola operazione** (Buy o Sell) alla volta
- Filtro news integrato per evitare volatilità estrema
- **Aggiornamenti gratuiti a vita** tramite Market
---
## Come funziona
### Posizione singola
L’algoritmo non mantiene mai più di un’operazione contemporaneamente; minore margine impegnato, gestione del rischio più chiara.
### Dimensionamento dinamico del lotto
Parametro chiave `RISK_PERCENTAGE` (default **1,78 %**)
- Valore ↑ ⇒ profitto potenziale **e** drawdown più elevati
- Valore ↓ ⇒ profilo più conservativo
### Moduli tecnici
- **ATR**: calcolo di SL/TP e trailing
- **RSI + MA ibrida**: rilevamento del trend
- **Heikin-Ashi**: filtraggio del rumore di mercato
- **Choppiness Index**: evita l’operatività in range laterali
---
## Specifiche tecniche
| Voce | Valore |
|------------------------|--------|
| **Deposito minimo** | **1 000 USD** |
| **Min. lotto** | 0,03 |
| **Leva consigliata** | 1 : 500 |
| **Tipo di conto** | Hedge |
| **Strumento tradato** | BTCUSD |
---
## Domande frequenti (FAQ)
**1. Posso usarlo su ETH, oro, forex ecc.?**
Sconsigliato. Il bot è calibrato sulla volatilità di BTCUSD.
**2. Serve per forza un VPS?**
No; una latenza < 500 ms è sufficiente. Il VPS migliora la stabilità se la connessione locale è instabile.
**3. Come modifico il rischio?**
Seleziona il preset *High-Risk* / *Low-Risk* o regola manualmente `RISK_PERCENTAGE`.
**4. L’EA apre più trade contemporaneamente?**
Mai. Mantiene sempre e solo una posizione attiva.
**5. Come ricevo gli aggiornamenti?**
Chi acquista dal Market ottiene gratuitamente le nuove versioni in *Download → Acquistati*.
> Domande aggiuntive? Scrivi nella scheda **Comments**!
---
## Registro versioni
- **v5.0 — 24 giu 2025**
- Revisione dei pesi Heikin-Ashi
- Slope del Choppiness fissato a 2,90
- Aggiunto filtro ADX-Hook per individuare l’esaurimento del trend
---
> **Avvertenza sui rischi:** le performance passate non garantiscono rendimenti futuri. L’uso dell’EA implica l’accettazione di tutti i rischi legati al trading.
