XAURON EA – Il tuo nuovo alleato per fare trading sull’oro (XAU/USD)
XAURON è un Expert Advisor premium progettato per individuare i migliori breakout sull’oro con una strategia avanzata, sicura e adattiva.
Ogni strategia automatica può dare risultati molto diversi in base a fattori come:
- il broker utilizzato,
- il tipo di esecuzione,
- la latenza,
- la qualità del server VPS,
- e soprattutto il periodo e le condizioni di mercato in cui viene attivata.
Inoltre, è ormai comune riscontrare discrepanze tra i risultati presentati nei live signal e quelli reali ottenuti dagli utenti finali. Molti Expert Advisor presenti sul marketplace mostrano performance eccellenti nei signal pubblici, ma nella pratica del trading reale queste prestazioni risultano spesso non replicabili.
XAURON EA è stato progettato per essere uno strumento flessibile, adattabile e professionale. Invitiamo ogni trader a testarlo sul proprio ambiente, con backtest e forward test personalizzati, per verificarne la reale efficacia in condizioni realistiche.
Caratteristiche principali:
- Nessuna martingala, nessuna griglia, nessuna rete neurale
- Ottimizzato per XAUUSD M5/M15 (basta 1 grafico)
- Rilevamento breakout + analisi dei volumi
- Filtro news integrato (evita NFP, FOMC, ecc.)
- SL e TP fissi + trailing stop intelligente
- Filtra automaticamente orari e condizioni di mercato non ottimali
- Si adatta in tempo reale a spread, slippage e ritardi del broker
- Sistema aperto e personalizzabile al 100%
- Dashboard con statistiche live sul grafico
- Supporta tutti i broker – consigliato ECN/RAW
Offerta Lancio Limitata:
Tutte le copie disponibili a 100€ sono state vendute!!
Il prezzo aumenterà a 500€ tra pochi giorni approfitta!!
Con l’acquisto ricevi:
- XAURON EA + guida all’uso
- Aggiornamenti gratuiti a vita
- Supporto premium
- Accesso alla community riservata
Consigli d’uso:
- Qualsiasi tipo di conto
- Capitale minimo consigliato: 500€
- Raccomandato l’uso su VPS H24
- Provalo prima su demo per verificarne la compatibilità
- Ti aiuto io personalmente a configurarlo in base al tuo stile
CLICCA QUI PER SCARICARE I FILE SET
XAURON è semplice, potente, e pensato per chi vuole fare trading in modo intelligente.
Xauron is a very good EA implementing breakout strategy and it is not risky if you set the lot size accordling. Also Roberto is very responsive. I have be using Xauron for 1 month now with good results.