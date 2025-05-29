⭐⭐⭐⭐⭐ Expert Advisor con valutazione 5 stelle — FundPass Pro

Presentazione di FundPass Pro: il sistema di trading AI definitivo per tutti i tipi di conto e le sfide delle prop firm

⚠️ Importante: Per funzionare con tutti i tipi di conto (inclusi conti personali e conti di valutazione delle prop firm), è essenziale attivare l'opzione "Modalità Prop Firm" nelle impostazioni utente. Se questa opzione non è attivata, si rischia di violare le regole imposte dalle società di trading finanziato.

Panoramica:

FundPass Pro è un Expert Advisor (EA) intelligente e completamente automatizzato, progettato per soddisfare i severi requisiti delle prop firm come FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, risultando al contempo perfettamente compatibile con i conti standard.

Grazie alla sua configurazione Plug and Play, non è necessaria alcuna impostazione complessa né monitoraggio costante. Basta applicare i parametri consigliati, collegare l’EA al grafico e FundPass Pro gestirà automaticamente l’analisi del mercato, l’esecuzione degli ordini e la gestione del rischio. Una soluzione perfetta per fare trading da casa senza stress.

🌐 Conformità totale alle regole delle prop firm

FundPass Pro integra una logica interna conforme alle regole più comuni delle prop firm:

Limite giornaliero di perdita

Limite complessivo di perdita

Numero minimo di giorni di trading

Gestione della dimensione delle posizioni

Funzionalità aggiuntive:

✅ Monitoraggio automatico del capitale giornaliero

✅ Regolazione automatica dei lotti in base al saldo

✅ Chiusura automatica delle posizioni al superamento delle soglie di rischio

✅ Filtro per notizie ad alto impatto

✅ Esecuzione solo durante orari di mercato sicuri

🔍 Sistema intelligente basato su AI

FundPass Pro utilizza algoritmi di apprendimento automatico e un motore AI adattivo in tempo reale per analizzare:

Cambiamenti nella volatilità

Struttura del mercato

Anomalie nei prezzi

Coerenza dei trend

Conformità alle regole delle prop firm

Il sistema prende decisioni basate su questi dati:

Esegue opportunità di trading ad alta probabilità

Chiude automaticamente in caso di condizioni di mercato instabili

Sospende il trading durante eventi economici importanti

Più di un EA: è un sistema di trading intelligente che impara e si adatta.

🚫 Nessuna strategia ad alto rischio

FundPass Pro adotta un modello di trading prudente e sicuro:

✅ Nessun Martingala — Evita aumenti pericolosi del lotto

✅ Nessuna strategia Grid — Previene il sovraccarico di posizioni

✅ Nessun arbitraggio o manipolazione dei gap

✅ Nessuna tattica da market maker

Ogni posizione ha un rischio fisso, con livelli di stop loss e take profit chiaramente definiti.

⚙️ Facile da configurare, anche per i principianti

Applica l’EA al grafico desiderato (consigliati: XAUUSD, EURUSD) Attiva la "Modalità Prop Firm" se stai utilizzando un conto di valutazione Imposta dimensione del lotto, percentuale di rischio e orari di sessione Lascia che l’EA funzioni in modo autonomo

Compatibile con MetaTrader 5. Si consiglia un broker ECN con spread bassi ed esecuzione rapida.

💼 Ideale per:

Trader che partecipano a sfide delle prop firm

Trader individuali alla ricerca di uno strumento affidabile

Formatori o mentori che richiedono una strategia coerente

Professionisti con poco tempo per monitorare il mercato

Analisti tecnici che danno valore alla trasparenza

Lavoratori da remoto che desiderano un'automazione senza stress

🧠 Anni di sviluppo e test rigorosi

FundPass Pro è stato sviluppato attraverso test approfonditi:

Simulazioni di ambienti prop firm

Test in tempo reale su conti reali

Backtest con dati storici dal 2008

Il rilascio pubblico è avvenuto in risposta a una forte richiesta della community. Oggi è riconosciuto come uno degli EA più affidabili sul mercato.

🌟 Recensioni verificate da utenti reali (5 stelle)

⭐⭐⭐⭐⭐ "Testato su più conti. Fluido, affidabile e conforme alle regole."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Nessuno stress. Basta collegarlo e funziona."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Utilizzo quotidiano sul grafico M5. Molto stabile."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Installazione semplice, prestazioni come atteso."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Ideale per lavorare da casa. Veramente Plug-and-Play."

Tutte le recensioni provengono da utenti reali e sono state verificate.

📊 Caratteristiche principali della strategia

Coppie supportate: XAUUSD, EURUSD, US30, ecc.

Sessioni principali: Londra & New York

Strategia basata su breakout, ritracciamenti e compressione di volatilità

Stop loss / take profit precisi

Protezione della sessione e controllo dello spread

Ottimizzato per timeframe M5 — ideale per lo scalping

Eventi economici importanti (NFP, FOMC, CPI) sospendono automaticamente il trading.

📈 Prestazioni comprovate in ambienti reali

FundPass Pro ha aiutato numerosi trader a superare le sfide delle prop firm. Centinaia di utenti lo hanno incluso nel loro percorso di funding.

I backtest condotti con spread reali e dati autentici dimostrano stabilità e rispetto delle regole.

🛡️ Funzionalità avanzate di sicurezza

Funzioni integrate:

Controllo dello spread e dello slippage

Monitoraggio del drawdown

Protezione dalle notizie economiche

Protezione del capitale e dell’equity

Chiusura automatica delle posizioni a fine giornata

Limitazione del numero di posizioni simultanee

🔄 Aggiornamenti continui e supporto tecnico

FundPass Pro viene aggiornato regolarmente per adeguarsi alle condizioni di mercato. Tutti gli utenti ricevono aggiornamenti gratuiti a vita e supporto diretto dallo sviluppatore. Ogni versione include un registro dettagliato delle modifiche.

🔒 Licenza e disponibilità

A causa della forte domanda, FundPass Pro è distribuito con licenza limitata. I primi acquirenti ottengono l’accesso a vita al prezzo di lancio. Il prezzo potrà aumentare con l’introduzione di nuove funzionalità.

🏁 Conclusione: Perché scegliere FundPass Pro

FundPass Pro non è un EA qualsiasi. È un sistema strutturato, intelligente, sicuro e conforme agli standard professionali.

Per chi è stanco di strategie rischiose, prestazioni scarse o configurazioni complesse, FundPass Pro è un partner affidabile per il trading automatico.

Avvia. Collega. Lascia fare.

