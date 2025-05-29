FundPass Pro
Presentazione di FundPass Pro: il sistema di trading AI definitivo per tutti i tipi di conto e le sfide delle prop firm
⚠️ Importante: Per funzionare con tutti i tipi di conto (inclusi conti personali e conti di valutazione delle prop firm), è essenziale attivare l'opzione "Modalità Prop Firm" nelle impostazioni utente. Se questa opzione non è attivata, si rischia di violare le regole imposte dalle società di trading finanziato.
Panoramica:
FundPass Pro è un Expert Advisor (EA) intelligente e completamente automatizzato, progettato per soddisfare i severi requisiti delle prop firm come FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, risultando al contempo perfettamente compatibile con i conti standard.
Grazie alla sua configurazione Plug and Play, non è necessaria alcuna impostazione complessa né monitoraggio costante. Basta applicare i parametri consigliati, collegare l’EA al grafico e FundPass Pro gestirà automaticamente l’analisi del mercato, l’esecuzione degli ordini e la gestione del rischio. Una soluzione perfetta per fare trading da casa senza stress.
🌐 Conformità totale alle regole delle prop firm
FundPass Pro integra una logica interna conforme alle regole più comuni delle prop firm:
-
Limite giornaliero di perdita
-
Limite complessivo di perdita
-
Numero minimo di giorni di trading
-
Gestione della dimensione delle posizioni
Funzionalità aggiuntive:
✅ Monitoraggio automatico del capitale giornaliero
✅ Regolazione automatica dei lotti in base al saldo
✅ Chiusura automatica delle posizioni al superamento delle soglie di rischio
✅ Filtro per notizie ad alto impatto
✅ Esecuzione solo durante orari di mercato sicuri
🔍 Sistema intelligente basato su AI
FundPass Pro utilizza algoritmi di apprendimento automatico e un motore AI adattivo in tempo reale per analizzare:
-
Cambiamenti nella volatilità
-
Struttura del mercato
-
Anomalie nei prezzi
-
Coerenza dei trend
-
Conformità alle regole delle prop firm
Il sistema prende decisioni basate su questi dati:
-
Esegue opportunità di trading ad alta probabilità
-
Chiude automaticamente in caso di condizioni di mercato instabili
-
Sospende il trading durante eventi economici importanti
Più di un EA: è un sistema di trading intelligente che impara e si adatta.
🚫 Nessuna strategia ad alto rischio
FundPass Pro adotta un modello di trading prudente e sicuro:
✅ Nessun Martingala — Evita aumenti pericolosi del lotto
✅ Nessuna strategia Grid — Previene il sovraccarico di posizioni
✅ Nessun arbitraggio o manipolazione dei gap
✅ Nessuna tattica da market maker
Ogni posizione ha un rischio fisso, con livelli di stop loss e take profit chiaramente definiti.
⚙️ Facile da configurare, anche per i principianti
-
Applica l’EA al grafico desiderato (consigliati: XAUUSD, EURUSD)
-
Attiva la "Modalità Prop Firm" se stai utilizzando un conto di valutazione
-
Imposta dimensione del lotto, percentuale di rischio e orari di sessione
-
Lascia che l’EA funzioni in modo autonomo
Compatibile con MetaTrader 5. Si consiglia un broker ECN con spread bassi ed esecuzione rapida.
💼 Ideale per:
-
Trader che partecipano a sfide delle prop firm
-
Trader individuali alla ricerca di uno strumento affidabile
-
Formatori o mentori che richiedono una strategia coerente
-
Professionisti con poco tempo per monitorare il mercato
-
Analisti tecnici che danno valore alla trasparenza
-
Lavoratori da remoto che desiderano un'automazione senza stress
🧠 Anni di sviluppo e test rigorosi
FundPass Pro è stato sviluppato attraverso test approfonditi:
-
Simulazioni di ambienti prop firm
-
Test in tempo reale su conti reali
-
Backtest con dati storici dal 2008
Il rilascio pubblico è avvenuto in risposta a una forte richiesta della community. Oggi è riconosciuto come uno degli EA più affidabili sul mercato.
📊 Caratteristiche principali della strategia
-
Coppie supportate: XAUUSD, EURUSD, US30, ecc.
-
Sessioni principali: Londra & New York
-
Strategia basata su breakout, ritracciamenti e compressione di volatilità
-
Stop loss / take profit precisi
-
Protezione della sessione e controllo dello spread
-
Ottimizzato per timeframe M5 — ideale per lo scalping
Eventi economici importanti (NFP, FOMC, CPI) sospendono automaticamente il trading.
📈 Prestazioni comprovate in ambienti reali
FundPass Pro ha aiutato numerosi trader a superare le sfide delle prop firm. Centinaia di utenti lo hanno incluso nel loro percorso di funding.
I backtest condotti con spread reali e dati autentici dimostrano stabilità e rispetto delle regole.
🛡️ Funzionalità avanzate di sicurezza
Funzioni integrate:
-
Controllo dello spread e dello slippage
-
Monitoraggio del drawdown
-
Protezione dalle notizie economiche
-
Protezione del capitale e dell’equity
-
Chiusura automatica delle posizioni a fine giornata
-
Limitazione del numero di posizioni simultanee
🔄 Aggiornamenti continui e supporto tecnico
FundPass Pro viene aggiornato regolarmente per adeguarsi alle condizioni di mercato. Tutti gli utenti ricevono aggiornamenti gratuiti a vita e supporto diretto dallo sviluppatore. Ogni versione include un registro dettagliato delle modifiche.
🔒 Licenza e disponibilità
A causa della forte domanda, FundPass Pro è distribuito con licenza limitata. I primi acquirenti ottengono l’accesso a vita al prezzo di lancio. Il prezzo potrà aumentare con l’introduzione di nuove funzionalità.
🏁 Conclusione: Perché scegliere FundPass Pro
FundPass Pro non è un EA qualsiasi. È un sistema strutturato, intelligente, sicuro e conforme agli standard professionali.
Per chi è stanco di strategie rischiose, prestazioni scarse o configurazioni complesse, FundPass Pro è un partner affidabile per il trading automatico.
Avvia. Collega. Lascia fare.
📩 Contattaci per ricevere gratuitamente il manuale FundPass Pro.
Outstanding product with exceptional customer service! The developer goes above and beyond to help users succeed. Very impressed with the quick responses and detailed explanations provided. The EA seems well-built and I'm confident it will perform well. Already seeing promising results in my testing. This developer truly cares about their customers' success. Definitely worth the investment!