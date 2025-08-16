ENEA mt5
- Experts
- Vitalii Tkachenko
- Versione: 1.30
- Aggiornato: 13 settembre 2025
- Attivazioni: 15
|Prezzo: 404$ -> 550$
|Segnale: ENEA
|Manuale d’uso: Manual
Caratteristiche principali:
-
Rilevamento del regime in tempo reale: Trend, Range, Volatilità & fase piatta
-
Cambio dinamico della strategia in base al regime di mercato
-
Modello AI GPT5 (HMM) che apprende senza supervisione dai dati storici
-
Attivazione automatica di TP e regolazione SL
-
Supporta il timeframe M30 e si basa su XAUUSD
Come funziona il Modello di Markov Nascosto (HMM)?
Un HMM è un modello statistico che presume che un sistema – come il mercato finanziario – si muova attraverso stati invisibili (nascosti).
Questi stati (ad es. trend rialzista, trend ribassista) non sono direttamente osservabili, ma influenzano grandezze misurabili come prezzi, volumi o volatilità.
L’HMM utilizza le probabilità per determinare quale sequenza di stati nascosti si adatta meglio ai dati osservati.
Questo permette di riconoscere schemi e valutare molto meglio lo stato attuale del mercato.
Componenti dell’HMM:Un HMM è composto da diversi elementi fondamentali utilizzati in ENEA mt5 per la rilevazione del regime.
Stati nascosti (regimi) rappresentano diverse fasi di mercato come trend, range o alta volatilità.
Matrice di transizione determina le probabilità con cui il mercato passa da un regime all’altro.
Distribuzione di emissione descrive le caratteristiche statistiche con cui ogni regime si manifesta nei dati di mercato osservati.
Il modello viene addestrato su dati storici di prezzo e volatilità e successivamente rileva in tempo reale in quale regime si trova attualmente il mercato – completamente senza etichettatura manuale.
Il cambio di regime si riferisce all’adattamento dinamico di una strategia di trading ai diversi stati strutturali del mercato, i cosiddetti regimi di mercato.
Questi regimi possono manifestarsi come fasi di tendenza chiare (mercati in salita o in discesa), movimenti laterali (mercati in range),
zone ad alta volatilità (ad es. dopo notizie, gap o forti impulsi) o fasi di bassa volatilità.
Molti approcci di trading convenzionali falliscono perché vengono applicati rigidamente a tutte le fasi di mercato. È proprio qui che interviene l’ Expert Advisor ENEA mt5 :
Rileva lo stato attuale del mercato in tempo reale e regola dinamicamente la strategia di trading in base alla situazione, per ottenere prestazioni ottimali in ogni regime.
In operatività reale, ENEA mt5 analizza continuamente il mercato e identifica il regime attuale.
Una volta rilevato lo stato di mercato, l’EA seleziona automaticamente la strategia di trading più appropriata per rispondere al meglio alle condizioni di mercato.
Se il mercato è in fase di trend, ENEA attiva un sistema di breakout con filtri di tendenza integrati per sfruttare efficacemente i movimenti nella direzione della tendenza.
In fase laterale (range), l’EA utilizza una strategia di ritorno alla media, con ingressi e uscite regolati dinamicamente sulle principali zone di supporto e resistenza.
Se viene rilevata una fase di alta volatilità , ENEA riduce automaticamente la dimensione della posizione e seleziona stop-loss più ampi per controllare il rischio ed evitare operazioni false.
Esempio di applicazione (XAU/USD) Un HMM è stato addestrato sui rendimenti logaritmici giornalieri e distingue 3 regimi:
|
Stato
|Descrizione
|Comportamento del mercato
|
1
|Fase di trend
|Forte movimento direzionale, alto momentum
|
2
|Laterale / Range
|Bassa volatilità, direzione incerta
|
3
|Shock / Volatilità
|Gap, notizie, rapidi cambiamenti di direzione
ENEA rileva questi stati in tempo reale e adatta la frequenza di trading e la selezione della strategia di conseguenza.
Un elemento distintivo centrale di ENEA mt5 è l’integrazione del modello più recente ChatGPT-5 nella logica decisionale dell’Expert Advisor.
Mentre l’HMM gestisce la rilevazione statistica dei regimi, ChatGPT-5 funge da livello decisionale semantico e adattivo.
In particolare:
-
Interpretazione di dati di mercato complessi:ChatGPT-5 valuta in tempo reale i regimi rilevati dall’HMM e arricchisce questa analisi integrando in modo intelligente ulteriori livelli contestuali – dal sentiment di mercato attuale e schemi stagionali ricorrenti ai movimenti di prezzo eccezionali dovuti a notizie macroeconomiche o improvvisi picchi di volatilità. Questo crea una base decisionale precisa e specifica alla situazione, che consente a ENEA mt5 di scegliere la strategia di trading ottimale anche in fasi di mercato complesse e in rapido cambiamento.
-
Approccio auto-apprendente:Il potente nucleo GPT-5 è specializzato nell’identificare e valutare pattern profondi e anomalie sottili da una varietà di operazioni storiche. Sulla base di ciò, le configurazioni particolarmente redditizie vengono rafforzate e perfezionate, mentre quelle inefficienti o ad alto rischio vengono automaticamente scartate – un processo di ottimizzazione continua che assicura che ENEA mt5 adatti costantemente le proprie strategie e operi sempre al massimo livello di prestazioni.
- Sensibilità al contesto:
GPT-5 ha la capacità di integrare senza soluzione di continuità anche informazioni non strutturate e spesso difficili da misurare – come reazioni improvvise del mercato a eventi di cronaca, picchi di volatilità dopo dati economici importanti o movimenti di prezzo insoliti in risposta a eventi geopolitici – nel processo decisionale. Questo conferisce a ENEA mt5 un vantaggio informativo decisivo rispetto ai modelli puramente statistici, che spesso non considerano o considerano in modo insufficiente tali fattori dinamici, permettendogli di prendere decisioni precise e orientate al profitto anche in situazioni di mercato impreviste.
Quanto è efficace?
La combinazione di HMM (classificazione precisa dei regimi) e ChatGPT-5 (adattamento della strategia basato sul contesto) crea un algoritmo di trading che non solo reagisce alle condizioni di mercato attuali, ma prepara proattivamente decisioni di trading ottimali. Questa struttura a doppio motore mostra la sua particolare forza soprattutto nelle fasi di transizione tra diversi regimi – un tipico punto debole di molti EA – e garantisce risultati molto più stabili. Mentre l’HMM gestisce l’analisi strutturale, GPT-5 apporta “intelligenza di mercato” per sfruttare in modo mirato le opportunità anche in situazioni di mercato complesse e imprevedibili.
Its one of my best ea robot i have, in one week i did 10% of my balance, really accurate! A+++++ Msg me when you release a new ea robot i will buy it 100%. GOOD JOB BUDDY!