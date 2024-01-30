Oracle MT5

Oracle: il futuro del trading

Oracle Trading Expert per Meta Trader è progettato per offrire prestazioni affidabili sui mercati GBPUSD e Gold, attingendo alle più recenti tecniche di programmazione e strumenti di apprendimento automatico. Con algoritmi proprietari e una rete neurale integrata, Oracle analizza efficacemente i dati, aiutando gli utenti a prendere decisioni di trading informate. Il design di Oracle enfatizza anche la stabilità: le sue strategie sono realizzate per evitare un'ottimizzazione eccessiva, consentendogli di adattarsi a varie condizioni di mercato senza eccessive regolazioni. Il sistema combina moduli di apprendimento automatico con indicatori chiave come RSI e Bollinger Bands, creando un approccio completo all'analisi di mercato e al tempismo di ingresso. Testato su dati storici, Oracle ha mostrato risultati promettenti, fornendo un'opzione pratica per i trader che apprezzano le prestazioni costanti. Per chiunque faccia trading su GBPUSD e Gold, Oracle Trading Expert è uno strumento affidabile progettato per aiutare a navigare nei mercati con sicurezza ed equilibrio.

Installazione (Come configurare)

Il vantaggio principale dell'esperto è l'installazione super facile. Allega EA a un grafico, seleziona il rischio per trade come percentuale del deposito e goditi il ​​lavoro dell'Expert Advisor.

Informazioni:

Simboli di lavoro: XAUUSD(ORO), GBPUSD

Orario di lavoro: M5

Il deposito minimo è di $ 100

La leva finanziaria dipende dal rischio, a basso rischio è adatta una leva di 1:30

Tipo di account: qualsiasi

Sicurezza:

Non usa la martingala

Non utilizza la copertura

Non una griglia di trading

Proteggere le posizioni con uno stop-loss

Non uno scalping, HFT o arbitraggio

I vantaggi dell'Expert:



Utilizzo delle più recenti tecnologie di programmazione

L'EA è sviluppato utilizzando linguaggi di programmazione e framework aggiornati, assicurando la compatibilità con le ultime piattaforme di trading e l'ottimizzazione per alte prestazioni. Ciò consente anche un'efficiente manutenzione del codice e un'integrazione più semplice di nuove funzionalità.

Metodi e sviluppi proprietari unici

L'EA include algoritmi esclusivi e personalizzati che lo distinguono dagli strumenti di trading automatizzati standard. Questi metodi proprietari migliorano il processo decisionale e consentono un controllo più preciso sulle strategie di trading, aiutando l'EA a ottenere risultati migliori in varie condizioni di mercato.

Risolvere il problema del sovradattamento

L'EA affronta l'overfitting, un problema comune in cui i modelli funzionano bene nei test storici ma male nei mercati live. Incorporando tecniche per generalizzare bene nei dati, l'EA mantiene accuratezza e adattabilità nel trading in tempo reale.

Elevata precisione, stabilità ed efficienza

Progettato per un ingresso e un'uscita precisi, l'EA offre prestazioni stabili anche in condizioni di mercato volatili. La sua efficienza nell'esecuzione delle negoziazioni e nella gestione delle posizioni riduce gli errori e massimizza la redditività, bilanciando il rischio con la ricompensa.

Potenza dei plugin neurali all'avanguardia per migliorare le capacità EA

Sfruttando i plugin di reti neurali, l'EA ottiene capacità predittive avanzate. Questi plugin elaborano modelli di dati complessi per migliorare il processo decisionale, adattarsi rapidamente ai nuovi dati e migliorare le prestazioni di trading complessive dell'EA.

Adatto per FTMO e società di proprietà

Progettato per soddisfare i rigorosi criteri delle società di trading proprietario come FTMO, l'EA è ottimizzato per rispettare regole quali limiti massimi di drawdown e soglie di perdita giornaliere, garantendo coerenza e affidabilità nelle prestazioni.

Testato con successo nella storia, con bassi ribassi

Grazie a numerosi backtest effettuati in diverse condizioni di mercato, l'EA dimostra risultati coerenti, mantenendo bassi i drawdown per gestire efficacemente il rischio e preservare il capitale durante i movimenti di mercato sfavorevoli.

Filtro notizie integrato personalizzabile

Per evitare la volatilità dovuta a eventi inaspettati, il filtro delle notizie dell'EA interrompe le negoziazioni prima dei principali annunci economici. Ciò riduce al minimo l'esposizione durante periodi potenzialmente turbolenti, aiutando a prevenire perdite dovute a oscillazioni di mercato inaspettate.

Non molto sensibile alle condizioni del broker

L'EA è progettato per funzionare bene con la maggior parte dei broker, anche se potrebbe non essere ottimale su conti cent o conti con spread elevati su asset come l'oro. Sono disponibili raccomandazioni sui broker dallo sviluppatore per massimizzare le prestazioni.

Ampie opzioni di personalizzazione e ottimizzazione

I trader possono regolare e mettere a punto le impostazioni dell'EA, consentendogli di allinearsi strettamente alle strategie di trading individuali e alle preferenze di rischio. Questa flessibilità aiuta a ottimizzare l'EA per diversi ambienti di mercato e obiettivi di trading.

Facile da installare

L'EA è intuitivo e presenta un processo di installazione semplificato che consente ai trader di tutti i livelli di esperienza di configurarlo rapidamente.





