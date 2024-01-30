Oracle MT5

5

Oracle: il futuro del trading

Oracle Trading Expert per Meta Trader è progettato per offrire prestazioni affidabili sui mercati GBPUSD e Gold, attingendo alle più recenti tecniche di programmazione e strumenti di apprendimento automatico. Con algoritmi proprietari e una rete neurale integrata, Oracle analizza efficacemente i dati, aiutando gli utenti a prendere decisioni di trading informate. Il design di Oracle enfatizza anche la stabilità: le sue strategie sono realizzate per evitare un'ottimizzazione eccessiva, consentendogli di adattarsi a varie condizioni di mercato senza eccessive regolazioni. Il sistema combina moduli di apprendimento automatico con indicatori chiave come RSI e Bollinger Bands, creando un approccio completo all'analisi di mercato e al tempismo di ingresso. Testato su dati storici, Oracle ha mostrato risultati promettenti, fornendo un'opzione pratica per i trader che apprezzano le prestazioni costanti. Per chiunque faccia trading su GBPUSD e Gold, Oracle Trading Expert è uno strumento affidabile progettato per aiutare a navigare nei mercati con sicurezza ed equilibrio.

Ne è rimasta solo una copia a questo prezzo, poi il prezzo salirà a $ 999

All signals in Profile >>>>>> Check my profile

Installazione (Come configurare)

Il vantaggio principale dell'esperto è l'installazione super facile. Allega EA a un grafico, seleziona il rischio per trade come percentuale del deposito e goditi il ​​lavoro dell'Expert Advisor. 

Informazioni:

  • Simboli di lavoro: XAUUSD(ORO), GBPUSD
  • Orario di lavoro: M5
  • Il deposito minimo è di $ 100 
  • La leva finanziaria dipende dal rischio, a basso rischio è adatta una leva di 1:30 
  • Tipo di account: qualsiasi

Sicurezza:

  • Non usa la martingala 
  • Non utilizza la copertura 
  • Non una griglia di trading
  • Proteggere le posizioni con uno stop-loss
  • Non uno scalping, HFT o arbitraggio

I vantaggi dell'Expert:

  • Utilizzo delle più recenti tecnologie di programmazione 

L'EA è sviluppato utilizzando linguaggi di programmazione e framework aggiornati, assicurando la compatibilità con le ultime piattaforme di trading e l'ottimizzazione per alte prestazioni. Ciò consente anche un'efficiente manutenzione del codice e un'integrazione più semplice di nuove funzionalità.

  • Metodi e sviluppi proprietari unici 

L'EA include algoritmi esclusivi e personalizzati che lo distinguono dagli strumenti di trading automatizzati standard. Questi metodi proprietari migliorano il processo decisionale e consentono un controllo più preciso sulle strategie di trading, aiutando l'EA a ottenere risultati migliori in varie condizioni di mercato.

  • Risolvere il problema del sovradattamento

L'EA affronta l'overfitting, un problema comune in cui i modelli funzionano bene nei test storici ma male nei mercati live. Incorporando tecniche per generalizzare bene nei dati, l'EA mantiene accuratezza e adattabilità nel trading in tempo reale.

  • Elevata precisione, stabilità ed efficienza

Progettato per un ingresso e un'uscita precisi, l'EA offre prestazioni stabili anche in condizioni di mercato volatili. La sua efficienza nell'esecuzione delle negoziazioni e nella gestione delle posizioni riduce gli errori e massimizza la redditività, bilanciando il rischio con la ricompensa.

  • Potenza dei plugin neurali all'avanguardia per migliorare le capacità EA 

Sfruttando i plugin di reti neurali, l'EA ottiene capacità predittive avanzate. Questi plugin elaborano modelli di dati complessi per migliorare il processo decisionale, adattarsi rapidamente ai nuovi dati e migliorare le prestazioni di trading complessive dell'EA.

  • Adatto per FTMO e società di proprietà 

Progettato per soddisfare i rigorosi criteri delle società di trading proprietario come FTMO, l'EA è ottimizzato per rispettare regole quali limiti massimi di drawdown e soglie di perdita giornaliere, garantendo coerenza e affidabilità nelle prestazioni.

  • Testato con successo nella storia, con bassi ribassi

Grazie a numerosi backtest effettuati in diverse condizioni di mercato, l'EA dimostra risultati coerenti, mantenendo bassi i drawdown per gestire efficacemente il rischio e preservare il capitale durante i movimenti di mercato sfavorevoli.

  • Filtro notizie integrato personalizzabile

Per evitare la volatilità dovuta a eventi inaspettati, il filtro delle notizie dell'EA interrompe le negoziazioni prima dei principali annunci economici. Ciò riduce al minimo l'esposizione durante periodi potenzialmente turbolenti, aiutando a prevenire perdite dovute a oscillazioni di mercato inaspettate.

  • Non molto sensibile alle condizioni del broker 

L'EA è progettato per funzionare bene con la maggior parte dei broker, anche se potrebbe non essere ottimale su conti cent o conti con spread elevati su asset come l'oro. Sono disponibili raccomandazioni sui broker dallo sviluppatore per massimizzare le prestazioni.

  • Ampie opzioni di personalizzazione e ottimizzazione  

I trader possono regolare e mettere a punto le impostazioni dell'EA, consentendogli di allinearsi strettamente alle strategie di trading individuali e alle preferenze di rischio. Questa flessibilità aiuta a ottimizzare l'EA per diversi ambienti di mercato e obiettivi di trading.

  • Facile da installare

L'EA è intuitivo e presenta un processo di installazione semplificato che consente ai trader di tutti i livelli di esperienza di configurarlo rapidamente.


Avvertenza sui rischi:

Prima di acquistare Oracle Expert Advisor, sii consapevole dei rischi coinvolti. Le performance passate non sono garanzia di redditività futura (EA potrebbe anche subire perdite). I back test mostrati (ad esempio negli screenshot) sono altamente ottimizzati per trovare i parametri migliori, ma pertanto i risultati non possono essere trasferiti al trading live. Si prega di non investire o rischiare denaro che non ci si può permettere di perdere.
Recensioni 21
홍홍필성
183
홍홍필성 2025.09.08 09:29 
 

Running this EA live for two weeks with an ECN broker. Setup was easy, defaults are sensible, and risk tools (position sizing, SL/TS) work exactly as documented. Entries are disciplined with no overtrading; drawdown stayed controlled while profits grew steadily. Developer support is quick and helpful.

Adam Pasfield
248
Adam Pasfield 2025.08.06 23:05 
 

I've been using the Oracle MT5 EA for some time now, and I'm impressed that all trades have been consistently profitable, thanks to its robust multi-strategy ML approach. Stanislav's support is prompt, highly responsive, and truly great, making the experience even better with his expert guidance!

Samy 46
40
Samy 46 2025.07.22 16:47 
 

Following an extended period of demo testing, I transitioned to a live account. The results have been satisfactory, primarily due to well-calibrated settings. Thanks to the developer for those good EA !

12