Oracle MT5
- Experts
- Stanislav Tomilov
- Versione: 4.1
- Aggiornato: 8 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Oracle: il futuro del trading
Oracle Trading Expert per Meta Trader è progettato per offrire prestazioni affidabili sui mercati GBPUSD e Gold, attingendo alle più recenti tecniche di programmazione e strumenti di apprendimento automatico. Con algoritmi proprietari e una rete neurale integrata, Oracle analizza efficacemente i dati, aiutando gli utenti a prendere decisioni di trading informate. Il design di Oracle enfatizza anche la stabilità: le sue strategie sono realizzate per evitare un'ottimizzazione eccessiva, consentendogli di adattarsi a varie condizioni di mercato senza eccessive regolazioni. Il sistema combina moduli di apprendimento automatico con indicatori chiave come RSI e Bollinger Bands, creando un approccio completo all'analisi di mercato e al tempismo di ingresso. Testato su dati storici, Oracle ha mostrato risultati promettenti, fornendo un'opzione pratica per i trader che apprezzano le prestazioni costanti. Per chiunque faccia trading su GBPUSD e Gold, Oracle Trading Expert è uno strumento affidabile progettato per aiutare a navigare nei mercati con sicurezza ed equilibrio.
Installazione (Come configurare)
Il vantaggio principale dell'esperto è l'installazione super facile. Allega EA a un grafico, seleziona il rischio per trade come percentuale del deposito e goditi il lavoro dell'Expert Advisor.
Informazioni:
- Simboli di lavoro: XAUUSD(ORO), GBPUSD
- Orario di lavoro: M5
- Il deposito minimo è di $ 100
- La leva finanziaria dipende dal rischio, a basso rischio è adatta una leva di 1:30
- Tipo di account: qualsiasi
Sicurezza:
- Non usa la martingala
- Non utilizza la copertura
- Non una griglia di trading
- Proteggere le posizioni con uno stop-loss
- Non uno scalping, HFT o arbitraggio
I vantaggi dell'Expert:
- Utilizzo delle più recenti tecnologie di programmazione
L'EA è sviluppato utilizzando linguaggi di programmazione e framework aggiornati, assicurando la compatibilità con le ultime piattaforme di trading e l'ottimizzazione per alte prestazioni. Ciò consente anche un'efficiente manutenzione del codice e un'integrazione più semplice di nuove funzionalità.
- Metodi e sviluppi proprietari unici
L'EA include algoritmi esclusivi e personalizzati che lo distinguono dagli strumenti di trading automatizzati standard. Questi metodi proprietari migliorano il processo decisionale e consentono un controllo più preciso sulle strategie di trading, aiutando l'EA a ottenere risultati migliori in varie condizioni di mercato.
- Risolvere il problema del sovradattamento
L'EA affronta l'overfitting, un problema comune in cui i modelli funzionano bene nei test storici ma male nei mercati live. Incorporando tecniche per generalizzare bene nei dati, l'EA mantiene accuratezza e adattabilità nel trading in tempo reale.
- Elevata precisione, stabilità ed efficienza
Progettato per un ingresso e un'uscita precisi, l'EA offre prestazioni stabili anche in condizioni di mercato volatili. La sua efficienza nell'esecuzione delle negoziazioni e nella gestione delle posizioni riduce gli errori e massimizza la redditività, bilanciando il rischio con la ricompensa.
- Potenza dei plugin neurali all'avanguardia per migliorare le capacità EA
Sfruttando i plugin di reti neurali, l'EA ottiene capacità predittive avanzate. Questi plugin elaborano modelli di dati complessi per migliorare il processo decisionale, adattarsi rapidamente ai nuovi dati e migliorare le prestazioni di trading complessive dell'EA.
- Adatto per FTMO e società di proprietà
Progettato per soddisfare i rigorosi criteri delle società di trading proprietario come FTMO, l'EA è ottimizzato per rispettare regole quali limiti massimi di drawdown e soglie di perdita giornaliere, garantendo coerenza e affidabilità nelle prestazioni.
- Testato con successo nella storia, con bassi ribassi
Grazie a numerosi backtest effettuati in diverse condizioni di mercato, l'EA dimostra risultati coerenti, mantenendo bassi i drawdown per gestire efficacemente il rischio e preservare il capitale durante i movimenti di mercato sfavorevoli.
- Filtro notizie integrato personalizzabile
Per evitare la volatilità dovuta a eventi inaspettati, il filtro delle notizie dell'EA interrompe le negoziazioni prima dei principali annunci economici. Ciò riduce al minimo l'esposizione durante periodi potenzialmente turbolenti, aiutando a prevenire perdite dovute a oscillazioni di mercato inaspettate.
- Non molto sensibile alle condizioni del broker
L'EA è progettato per funzionare bene con la maggior parte dei broker, anche se potrebbe non essere ottimale su conti cent o conti con spread elevati su asset come l'oro. Sono disponibili raccomandazioni sui broker dallo sviluppatore per massimizzare le prestazioni.
- Ampie opzioni di personalizzazione e ottimizzazione
I trader possono regolare e mettere a punto le impostazioni dell'EA, consentendogli di allinearsi strettamente alle strategie di trading individuali e alle preferenze di rischio. Questa flessibilità aiuta a ottimizzare l'EA per diversi ambienti di mercato e obiettivi di trading.
- Facile da installare
L'EA è intuitivo e presenta un processo di installazione semplificato che consente ai trader di tutti i livelli di esperienza di configurarlo rapidamente.
Avvertenza sui rischi:Prima di acquistare Oracle Expert Advisor, sii consapevole dei rischi coinvolti. Le performance passate non sono garanzia di redditività futura (EA potrebbe anche subire perdite). I back test mostrati (ad esempio negli screenshot) sono altamente ottimizzati per trovare i parametri migliori, ma pertanto i risultati non possono essere trasferiti al trading live. Si prega di non investire o rischiare denaro che non ci si può permettere di perdere.
Running this EA live for two weeks with an ECN broker. Setup was easy, defaults are sensible, and risk tools (position sizing, SL/TS) work exactly as documented. Entries are disciplined with no overtrading; drawdown stayed controlled while profits grew steadily. Developer support is quick and helpful.