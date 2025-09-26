Robo Forex Aura BTC EA
- Experts
- Tiago Junior Moreira Ramos
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 5
BTC AURA è un sistema di trading avanzato sviluppato per automatizzare le operazioni su BTCUSD, utilizzando una strategia di Martingale Inverso con regolazioni intelligenti.
Il robot sfrutta le rotture e le inversioni del mercato, gestendo in modo strategico ingressi e dimensione dei lotti, con filtri orari, controllo per giorno della settimana e un pannello visivo.
Con esso puoi partecipare automaticamente alla volatilità del Bitcoin, senza intervento manuale, mantenendo una protezione completa tramite Stop Loss, Take Profit e MaxDD%.
💰 Prezzi & Licenze
-
Uso illimitato: 598 USD
-
Noleggio 1 mese: 79 USD
-
Noleggio 3 mesi: 199 USD
-
Noleggio 6 mesi: 319 USD
-
Noleggio 1 anno: 449 USD
🎯 Requisiti
-
Deposito minimo: 2000 USD per ogni 0,01 lotto iniziale
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Coppia consigliata: BTCUSD
-
Timeframe: H1
-
Leva consigliata: 1:100 fino a 1:500
-
Tipi di conto compatibili: Raw, Standard, Premium, ECN, Cent, Micro
-
Consigliato l’uso su VPS 24/7
⚡ Caratteristiche principali
-
Strategia intelligente di Martingale Inverso
-
Filtro Sniper per ingressi su una candela specifica o in una fascia oraria definita
-
Controllo per giorni della settimana per decidere quando il robot opererà
-
Pannello Finanziario con livelli di gale, direzione e stato del robot
👉 Il robot è fornito con una configurazione pre-ottimizzata, ma è molto versatile e completamente personalizzabile:
-
Puoi spegnerlo nei fine settimana o in eventi particolari come il venerdì dei Non-Farm Payroll
-
Attivare la modalità Sniper per operare solo in determinati orari o su una singola candela di riferimento
-
Utilizzare più istanze di BTC AURA in simultanea, ognuna con un Magic Number diverso e strategie indipendenti
🔧 Parametri principali
-
lotInicial → Lotto iniziale (il robot può invertire più volte prima che il mercato decida; attenzione ai lotti grandi che richiedono margine elevato)
-
capitalBase → Valore di riferimento per il dimensionamento
-
candleMin → Ampiezza minima della candela di riferimento (punti, con configurazione validata di default)
-
candleMax → Ampiezza massima della candela di riferimento (punti, con configurazione validata di default)
-
lucroExtra → Profitto aggiuntivo desiderato (punti) per il Take Profit
-
IncrementGale → Incremento fisso a ogni livello di gale (compensa lo spread e aumenta i profitti nei mercati laterali)
-
sniper → Attivare/disattivare il filtro Sniper (ingresso in orario specifico)
-
sniperCandleIni / sniperCandleFim → Finestra oraria valida (ora del server)
-
DesativarSegunda … DesativarDomingo → Attivare/disattivare il trading in giorni specifici
-
MagicNumber → Identificativo univoco degli ordini
-
ativarPainelStatus → Attivare/disattivare il pannello visivo di stato
🚀 Come iniziare
-
Installa BTC AURA sul grafico BTCUSD H1
-
Configura i parametri secondo la tua gestione del rischio
-
Attiva Algo Trading e lascia lavorare il robot
🔄 Versione attuale
BTC AURA v2.4
👉 BTC AURA è più di un semplice robot — è uno strumento di trading professionale, creato per i trader che cercano costanza e risultati reali nel mercato del Bitcoin.