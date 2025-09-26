Robo Forex Aura BTC EA

BTC AURA – Robot Intelligente MT5

BTC AURA è un sistema di trading avanzato sviluppato per automatizzare le operazioni su BTCUSD, utilizzando una strategia di Martingale Inverso con regolazioni intelligenti.

Il robot sfrutta le rotture e le inversioni del mercato, gestendo in modo strategico ingressi e dimensione dei lotti, con filtri orari, controllo per giorno della settimana e un pannello visivo.

Con esso puoi partecipare automaticamente alla volatilità del Bitcoin, senza intervento manuale, mantenendo una protezione completa tramite Stop Loss, Take Profit e MaxDD%.

💰 Prezzi & Licenze

  • Uso illimitato: 598 USD

  • Noleggio 1 mese: 79 USD

  • Noleggio 3 mesi: 199 USD

  • Noleggio 6 mesi: 319 USD

  • Noleggio 1 anno: 449 USD

🎯 Requisiti

  • Deposito minimo: 2000 USD per ogni 0,01 lotto iniziale

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Coppia consigliata: BTCUSD

  • Timeframe: H1

  • Leva consigliata: 1:100 fino a 1:500

  • Tipi di conto compatibili: Raw, Standard, Premium, ECN, Cent, Micro

  • Consigliato l’uso su VPS 24/7

⚡ Caratteristiche principali

  • Strategia intelligente di Martingale Inverso

  • Filtro Sniper per ingressi su una candela specifica o in una fascia oraria definita

  • Controllo per giorni della settimana per decidere quando il robot opererà

  • Pannello Finanziario con livelli di gale, direzione e stato del robot

👉 Il robot è fornito con una configurazione pre-ottimizzata, ma è molto versatile e completamente personalizzabile:

  • Puoi spegnerlo nei fine settimana o in eventi particolari come il venerdì dei Non-Farm Payroll

  • Attivare la modalità Sniper per operare solo in determinati orari o su una singola candela di riferimento

  • Utilizzare più istanze di BTC AURA in simultanea, ognuna con un Magic Number diverso e strategie indipendenti

🔧 Parametri principali

  • lotInicial → Lotto iniziale (il robot può invertire più volte prima che il mercato decida; attenzione ai lotti grandi che richiedono margine elevato)

  • capitalBase → Valore di riferimento per il dimensionamento

  • candleMin → Ampiezza minima della candela di riferimento (punti, con configurazione validata di default)

  • candleMax → Ampiezza massima della candela di riferimento (punti, con configurazione validata di default)

  • lucroExtra → Profitto aggiuntivo desiderato (punti) per il Take Profit

  • IncrementGale → Incremento fisso a ogni livello di gale (compensa lo spread e aumenta i profitti nei mercati laterali)

  • sniper → Attivare/disattivare il filtro Sniper (ingresso in orario specifico)

  • sniperCandleIni / sniperCandleFim → Finestra oraria valida (ora del server)

  • DesativarSegunda … DesativarDomingo → Attivare/disattivare il trading in giorni specifici

  • MagicNumber → Identificativo univoco degli ordini

  • ativarPainelStatus → Attivare/disattivare il pannello visivo di stato

🚀 Come iniziare

  1. Installa BTC AURA sul grafico BTCUSD H1

  2. Configura i parametri secondo la tua gestione del rischio

  3. Attiva Algo Trading e lascia lavorare il robot

🔄 Versione attuale

BTC AURA v2.4

👉 BTC AURA è più di un semplice robot — è uno strumento di trading professionale, creato per i trader che cercano costanza e risultati reali nel mercato del Bitcoin.


