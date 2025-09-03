RegLin Polinomico
- Indicatori
- Victor Gauto
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
RegLin Polinómico è un indicatore professionale che adatta un polinomio (grado 1, 2 o 3) a una finestra scorrevole di prezzo e traccia bande dinamiche sulla base della deviazione standard dei residui dell’adattamento. Include RSI (con time frame selezionabile) e un’opzione “solo in trend” per filtrare i breakout di bassa qualità. È inoltre possibile attivare/disattivare l’audio quando vengono generati segnali visivi (frecce).
Come funziona
-
Adatta un polinomio di grado configurabile su RegPeriod barre.
-
Disegna la curva centrale (regressione) e due bande a StdDevFactor deviazioni standard.
Segnali indicativi
-
Acquisto: quando il minimo della candela rompe sotto la banda inferiore e l’RSI conferma ipervenduto.
-
Vendita: quando il massimo della candela rompe sopra la banda superiore e l’RSI conferma ipercomprato.
-
Con OnlyInTrend = true è richiesta una pendenza favorevole (derivata del polinomio): acquisti solo se la pendenza è positiva, vendite solo se è negativa.
-
Se EnableSound = true , viene riprodotto un suono al primo disegno di una freccia.
Grado del polinomio: cosa cambia e quando usarlo
Grado 1 (lineare) – Trend-following & robusto
-
Comportamento: retta dei minimi quadrati; offre una lettura pulita della direzione.
-
Quando usarlo: trend chiari o time frame medi/alti (M15–H4).
-
Pro: bassa latenza, meno falsi segnali in mercati ordinati, minore overfitting.
Grado 2 (quadratico) – Curvatura & cicli
-
Comportamento: introduce curvatura, catturando accelerazioni/decelerazioni.
-
Quando usarlo: fasi cicliche o canali arcuati; cambi di passo.
-
Pro: buon equilibrio tra sensibilità e stabilità; rileva ampie inversioni meglio del lineare.
Grado 3 (cubico) – Alta sensibilità & flessi
-
Comportamento: coglie punti di flesso (variazioni di convessità) e inversioni precoci.
-
Quando usarlo: intraday/scalping e strumenti volatili.
-
Pro: massima adattabilità; consigliata una messa a punto più fine di RSI/periodo e l’uso di OnlyInTrend per evitare sovra-segnalazione.
Suggerimento rapido
-
Inizia con il Grado 1 per mappare il trend di base.
-
Prova il Grado 2 se osservi curvature.
-
Usa il Grado 3 su time frame bassi / mercati molto dinamici con filtri più rigorosi.
Vantaggi chiave
-
Bande statisticamente coerenti: la larghezza risponde all’errore del modello, non a semplici intervalli fissi.
-
Filtro tecnico integrato: RSI e (opzionale) pendenza riducono breakout ingannevoli.
-
Adattabilità reale al mercato: cambia il grado in base al regime (trend, ciclo, volatilità).
-
UX curata: frecce con avviso sonoro opzionale, conferma a chiusura candela per limitare il repainting.
Variabili esterne (guida rapida)
-
RegPeriod – Numero di barre per adattamento e bande. Più grande = più fluido; più piccolo = più reattivo.
-
StdDevFactor – Moltiplicatore della deviazione standard dei residui (ampiezza delle bande).
-
PriceType – Sorgente prezzo: 0=Close , 1=Open , 2=High , 3=Low , 4=Average (O+C)/2 , 5=Typical (H+L+C)/3 .
-
PolyDegree – Grado del polinomio: 1 (lineare), 2 (quadratico), 3 (cubico). Controlla sensibilità e capacità di modellare la curvatura.
-
RSIPeriod – Periodo dell’RSI usato come filtro.
-
RSITimeframe – Time frame dell’RSI (consente conferma MTF).
-
RSI_Overbought / RSI_Oversold – Soglie di ipercomprato/ipervenduto per validare i segnali.
-
RSI_Shift – Shift dell’RSI; usa 1 per confermare a chiusura candela e ridurre il repainting.
-
OnlyInTrend – Se true , richiede pendenza a favore del segnale (derivata > 0 per acquisti, < 0 per vendite).
-
EnableSound – Se true , riproduce un suono al disegno di una nuova freccia; se false , silenzioso.
Riepilogo
RegLin Polinómico combina rigore statistico e flessibilità operativa: adatta la complessità del modello al mercato, filtra con RSI/pendenza e fornisce segnali visivi chiari con audio opzionale. Progettato per trader che cercano coerenza, controllo del rumore e una lettura avanzata della dinamica dei prezzi.