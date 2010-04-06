ThraeX – Scalping di precisione per XAU su M1

Ispirato alla disciplina e alla strategia dell’epoca romana, ThraeX è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per eseguire operazioni rapide e frequenti su XAU/USD, utilizzando il grafico a 1 minuto. È costruito per reagire in tempo reale ai cambiamenti del mercato, adattandosi automaticamente alle nuove condizioni.

Caratteristiche principali:

⚔️ Strategia di scalping per XAU – Ideato per decisioni rapide sull’oro (XAU/USD) basate su dati di mercato in tempo reale.

⚙️ Esecuzione veloce – Ottimizzato per reagire istantaneamente alle microvariazioni di prezzo.

🧠 Parametri auto-adattivi – Si regola in modo autonomo senza necessità di collegamenti a fonti o file esterni.

🔄 Ottimizzazione continua – Aggiorna internamente il comportamento in base ai dati recenti.

🛡️ Nessuna dipendenza esterna – Funziona in modo completamente autonomo, senza connessioni API o file esterni.

📉 Struttura compatta per scalping – Ideale per ambienti a bassa latenza.

Profilo tecnico:

Simbolo: XAU/USD

Timeframe: 1 minuto (M1)

Stile: Scalping ad alta frequenza

Parametri: Gestione automatica interna

Compatibilità: Manuale o automatica

📌 Questo strumento è fornito “così com’è”, senza garanzie di performance. Si consiglia di testare e personalizzare le impostazioni in base alle proprie preferenze e condizioni di mercato.



