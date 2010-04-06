ThraeX
- Versione: 25.82
- Aggiornato: 27 agosto 2025
- Attivazioni: 8
ThraeX – Scalping di precisione per XAU su M1
Ispirato alla disciplina e alla strategia dell’epoca romana, ThraeX è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per eseguire operazioni rapide e frequenti su XAU/USD, utilizzando il grafico a 1 minuto. È costruito per reagire in tempo reale ai cambiamenti del mercato, adattandosi automaticamente alle nuove condizioni.
Caratteristiche principali:
-
⚔️ Strategia di scalping per XAU – Ideato per decisioni rapide sull’oro (XAU/USD) basate su dati di mercato in tempo reale.
-
⚙️ Esecuzione veloce – Ottimizzato per reagire istantaneamente alle microvariazioni di prezzo.
-
🧠 Parametri auto-adattivi – Si regola in modo autonomo senza necessità di collegamenti a fonti o file esterni.
-
🔄 Ottimizzazione continua – Aggiorna internamente il comportamento in base ai dati recenti.
-
🛡️ Nessuna dipendenza esterna – Funziona in modo completamente autonomo, senza connessioni API o file esterni.
-
📉 Struttura compatta per scalping – Ideale per ambienti a bassa latenza.
Profilo tecnico:
-
Simbolo: XAU/USD
-
Timeframe: 1 minuto (M1)
-
Stile: Scalping ad alta frequenza
-
Parametri: Gestione automatica interna
-
Compatibilità: Manuale o automatica