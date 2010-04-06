ThraeX

ThraeX – Scalping di precisione per XAU su M1

Ispirato alla disciplina e alla strategia dell’epoca romana, ThraeX è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per eseguire operazioni rapide e frequenti su XAU/USD, utilizzando il grafico a 1 minuto. È costruito per reagire in tempo reale ai cambiamenti del mercato, adattandosi automaticamente alle nuove condizioni.

Caratteristiche principali:

  • ⚔️ Strategia di scalping per XAU – Ideato per decisioni rapide sull’oro (XAU/USD) basate su dati di mercato in tempo reale.

  • ⚙️ Esecuzione veloce – Ottimizzato per reagire istantaneamente alle microvariazioni di prezzo.

  • 🧠 Parametri auto-adattivi – Si regola in modo autonomo senza necessità di collegamenti a fonti o file esterni.

  • 🔄 Ottimizzazione continua – Aggiorna internamente il comportamento in base ai dati recenti.

  • 🛡️ Nessuna dipendenza esterna – Funziona in modo completamente autonomo, senza connessioni API o file esterni.

  • 📉 Struttura compatta per scalping – Ideale per ambienti a bassa latenza.

Profilo tecnico:

  • Simbolo: XAU/USD

  • Timeframe: 1 minuto (M1)

  • Stile: Scalping ad alta frequenza

  • Parametri: Gestione automatica interna

  • Compatibilità: Manuale o automatica

📌 Questo strumento è fornito “così com’è”, senza garanzie di performance. Si consiglia di testare e personalizzare le impostazioni in base alle proprie preferenze e condizioni di mercato.


Prodotti consigliati
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Exo Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Entra in una nuova fase del trading Forex con Exo Scalper Ti presentiamo Exo Scalper, una soluzione di trading forex tecnologicamente avanzata realizzata meticolosamente per le principali coppie di valute. Questo innovativo algoritmo di trading integra una strategia di canale di prezzo personalizzabile con le capacità analitiche dell'indicatore MACD, facilitando la precisione basata sui dati nell'esecuzione delle operazioni. Fusione di strategie innovative: L'Exo Scalper combina perfettamente
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
Day Trade King EA
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE.   TEST SET FILE IN COMMENTS Day Trade King is an EA based on the indicator Day Trade King found here:  https://www.mql5.com/en/market/product/73020 The EA is equipped with money management inputs to manage risk for the EA.  The EA is based on bulls and bears.  Find the best optimization for the asset and time frame.  Or if you prefer use the indicator for manual trading.   
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Experts
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.75 (8)
Experts
Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
FREE
GapRevScalper
Catalin Zachiu
4.78 (9)
Experts
Questo è un metodo semplice ma potenzialmente efficace se usato correttamente, basato sulle operazioni aperte se si verificano degli spazi tra le candele. I valori di input per le dimensioni dello spazio sono misurati in punti. L'ultimo intervallo tra due candele e anche il tempo dell'intervallo vengono visualizzati nel commento del grafico. Non tutti i broker potrebbero essere adatti a questo robot commerciale. I test e l'ottimizzazione si basano sullo storico dei prezzi MQL 5. Dispone inoltr
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
3 (1)
Experts
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Experts
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, there is a new Strategy of use through a  new Expert Advisor opening positions on the current trend.   It is   recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe... For better and consistent outcomes I recommend to use it as a Marathon runner with multiple and collaborative instances instead of as one Sprinter instance... This EA uses a Classic Martingale ...  so, are you ready to surf the waves?... Re
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
BambooEA
Kun Jiao
Experts
Bamboo EA: Descrizione del sistema di trading automatico Forex Panoramica Bamboo EA è un Expert Advisor (EA) automatizzato basato su strategie di rottura. Combina un rilevamento unico delle rotture con una gestione dinamica del rischio ATR, ideale per sfruttare la volatilità. Opera su   XAUUSD (oro)   nel timeframe   M1 . Eccellente in trend, medio in laterali. Per principianti: Testare su conti demo o centesimi. Con   1000 $ , dimensione lotto   0,01 . Con   10.000 $ , limite ordini   1-10 . O
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo Descrizione: Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti permette di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per un periodo di tempo prestabilito, direttamente sul tuo terminale MT4 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader ver
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experts
The Trade Lines EA is an auxiliary Expert Advisor for automated trading based on levels. The EA opens deals at the specified lines when the price crosses them on the chart - the lines are active, they can and must be moved for the EA to operate with the greatest efficiency. The EA also includes the averaging, trailing stop and take profit setting functions. For the EA to work, it is necessary to select the required number of lines and the type of lines for the EA to trade. It is possible to enab
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DynaGrid Diver – Advanced Divergence & Grid Trading EA Overview DynaGrid Diver is a powerful Expert Advisor (EA) that combines divergence detection with a grid trading strategy to maximize profitability. It intelligently identifies market reversals using divergence signals while managing trades through a structured grid system, ensuring optimized entries and exits. This EA is designed to adapt dynamically to market conditions, providing traders with stable and precise trade execution. Key Fea
FREE
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
Total Lock MT4
Vadim Zotov
5 (2)
Experts
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
OmisScalper
Simone Scime
Experts
OmisScalper – Expert Advisor per XAUUSD OmisScalper è un Expert Advisor progettato per operare esclusivamente su XAUUSD, combinando scalping e trend following per sfruttare le migliori opportunità di mercato. Include un indicatore integrato e un filtro news opzionale, che può essere disattivato durante i backtest. Gestisce automaticamente il rischio, protegge da drawdown ed equity limit e calcola la size delle posizioni in base al capitale disponibile. Non utilizza martingala o griglia, affidan
Rango Gold MT4
Mehdi Safar
Experts
The price of this expert will increase with each update. Rango Gold EA is a fully automated robot with heavy calculations based on a number of strategies, including patterns and indicators combined with some trading skills gained over years of trading experience and then optimized on XAUUSD(Gold) . Advantages : Rango is not suffix sensitive because the code for automatic suffixs is built into it News filter to protect account when publishing news. Spread filter to protect against fluctuations i
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Altri dall’autore
CoreHFT
Vasile Verdes
Experts
___________________________        /   QUANTUM CORE SYSTEM v1.0   \       /==============================\      ||     ||     ||     ||      ||      ||     ||      ||+==Q1==Q2====Q3===Q4==Q5==+||       \     ||  ||   ||  ||    ||    ||   ||    /       \------------------------------------------/        |    |    |    |    |    |   |    |    |    |        |____|____|____|____|____|___|       /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\      /      Superposition Matrix Online     \     |       Entan
QuantumCore
Vasile Verdes
5 (2)
Experts
Quantum Core Default settings are for DAX(GER40) Quantum Core   è un expert advisor multifunzionale che integra un'ampia selezione di componenti di trading, tra cui strategie multiple, 34 tipi di medie mobili, 89 oscillatori e 34 metodi di calcolo del prezzo. L'EA può essere utilizzato con una vasta gamma di simboli e timeframe. Tuttavia, per prestazioni ottimali, si consiglia il timeframe   M1 (1 minuto)   in modalità   "Every Tick Based on Real Ticks" . Caratteristiche principali: Rilevamento
VanquishGT
Vasile Verdes
Experts
VanquishGT – Pullback-Based Trading EA for DAX(German Index) VanquishGT is a MetaTrader 4 Expert Advisor developed for instruments like DAX(German Index) , designed to assist in identifying and responding to market pullbacks. It operates entirely within the platform, does not rely on external connections or files, and adapts its behavior using internal logic in response to price movement dynamics. Key Features: Pullback Recognition – Responds to price retracements by using built-in logic to h
HeikenAshi
Vasile Verdes
Indicatori
Heiken Ashi Pro – Strumento personalizzabile per la visualizzazione dei trend Heiken Ashi Pro è un indicatore per MetaTrader 4 che crea candele Heiken Ashi personalizzate utilizzando una vasta gamma di impostazioni configurabili. Grazie all’impiego di medie mobili avanzate e formule di calcolo prezzo, l’indicatore si adatta a diversi stili analitici. Caratteristiche principali: Include 34 tipi di medie mobili, tra cui SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Lagu
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione