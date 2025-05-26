Risk Killer AI MT4

5

Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI, diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin.

RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset.

Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto).

Live Signal ] - [ Gruppo dedicato | Versione MT5 - MT4 ]


Perché scegliere questo EA?

Rendimenti elevati e sostenibili

  • $410.000 di profitto da un deposito di $1000 in 7 anni in modalità rischio medio
  • Gestione del rischio controllata
  • Robustezza al centro

Diversificazione del rischio

  • Operatività in entrambe le direzioni
  • Posizioni mantenute per brevi periodi
  • Utilizzo di uno stop-loss di sicurezza
  • Distribuzione degli trade su 5 mercati popolari non correlati 

Assistenza AI

  • Potenziato dal modello Grok3, l'EA agisce come un gestore del rischio
  • Analizza in tempo reale il sentiment su X/Twitter e gli eventi di news
  • Valuta quotidianamente la volatilità dei 5 asset
  • Suggerisce di regolare le impostazioni di rischio: "Riduci il rischio" / "Aumenta il rischio" / "Mantieni rischio medio"

Potenziato da Bitcoin

  • Sfrutta l'enorme volatilità di questo asset per generare crescita
  • Drawdown contenuti grazie alla diversificazione con asset non correlati

Massimi standard etici e rigorosi nel backtesting

  • Dati qualitativi al 100% senza omissioni
  • Nessuna manipolazione di stop-loss o take-profit storici
  • Nessun overfitting

Performance live affidabili

  • Simulazioni walk-forward e Monte Carlo validate

Supporto immediato e costante

  • Qualunque sia la tua esperienza, ti supportiamo per lanciare subito il nostro EA

Aggiornamenti regolari

  • Forniamo i preset di portafoglio più ottimizzati al mutare del mercato

Supporto per Prop Firm

Prima dell'acquisto, verifica le regole e limitazioni della tua Prop Firm, che potrebbero includere:

  • Posizioni overnight
  • Trade simultanei
  • Trading durante le news
  • Alta frequenza di trading
  • ...

In ogni caso, ti forniremo il file di impostazioni corrispondente.


Backtest & Guida all'installazione

  • Asset e timeframe di avvio: BTCUSD | M1
  • Asset negoziati: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Timeframe: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • Storico backtest: 900.000 unità (4× lo storico mini di 200.000 unità)
  • Periodo testato: Gennaio 2019 – Aprile 2025, Every Tick
  • Deposito minimo/consigliato: $100 / $1000

Avvertenza sui rischi

  • Sii consapevole dei rischi prima di acquistare questo Expert Advisor
  • Le performance passate non garantiscono la redditività futura
  • Nessun sistema di trading vince il 100% delle volte


Recensioni 2
John Bergerat
338
John Bergerat 2025.06.02 07:39 
 

The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

