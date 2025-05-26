Risk Killer AI MT4
- Experts
- Christophe Pa Trouillas
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 10 luglio 2025
- Attivazioni: 10
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI, diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin.
RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset.
Perché scegliere questo EA?
Rendimenti elevati e sostenibili
- $410.000 di profitto da un deposito di $1000 in 7 anni in modalità rischio medio
- Gestione del rischio controllata
- Robustezza al centro
Diversificazione del rischio
- Operatività in entrambe le direzioni
- Posizioni mantenute per brevi periodi
- Utilizzo di uno stop-loss di sicurezza
- Distribuzione degli trade su 5 mercati popolari non correlati
Assistenza AI
- Potenziato dal modello Grok3, l'EA agisce come un gestore del rischio
- Analizza in tempo reale il sentiment su X/Twitter e gli eventi di news
- Valuta quotidianamente la volatilità dei 5 asset
- Suggerisce di regolare le impostazioni di rischio: "Riduci il rischio" / "Aumenta il rischio" / "Mantieni rischio medio"
Potenziato da Bitcoin
- Sfrutta l'enorme volatilità di questo asset per generare crescita
- Drawdown contenuti grazie alla diversificazione con asset non correlati
Massimi standard etici e rigorosi nel backtesting
- Dati qualitativi al 100% senza omissioni
- Nessuna manipolazione di stop-loss o take-profit storici
- Nessun overfitting
Performance live affidabili
- Simulazioni walk-forward e Monte Carlo validate
Supporto immediato e costante
- Qualunque sia la tua esperienza, ti supportiamo per lanciare subito il nostro EA
Aggiornamenti regolari
- Forniamo i preset di portafoglio più ottimizzati al mutare del mercato
Supporto per Prop Firm
Prima dell'acquisto, verifica le regole e limitazioni della tua Prop Firm, che potrebbero includere:
- Posizioni overnight
- Trade simultanei
- Trading durante le news
- Alta frequenza di trading
- ...
In ogni caso, ti forniremo il file di impostazioni corrispondente.
Backtest & Guida all'installazione
- Asset e timeframe di avvio: BTCUSD | M1
- Asset negoziati: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- Timeframe: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- Storico backtest: 900.000 unità (4× lo storico mini di 200.000 unità)
- Periodo testato: Gennaio 2019 – Aprile 2025, Every Tick
- Deposito minimo/consigliato: $100 / $1000
Avvertenza sui rischi
- Sii consapevole dei rischi prima di acquistare questo Expert Advisor
- Le performance passate non garantiscono la redditività futura
- Nessun sistema di trading vince il 100% delle volte
The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.