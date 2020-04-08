Squid Grid AI MT4
- Experts
- Christophe Pa Trouillas
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Genera rendimenti controllati con un EA GRID multi-assetto assistito dall'IA Grok e diversificazione del rischio.
SQUID GRID AI è un sistema sofisticato basato su grid che capitalizza le opportunità di mean reversion su 6 strumenti non correlati, ottimizzando il peso del portafoglio per massimizzare i profitti gestendo il rischio con il monitoraggio del market guidato dall'IA.
Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il Manuale Utente: 1. pubblica un commento chiedendoli 2. inviami direttamente una mail (mail trovabile nel gruppo dedicato - vedi sotto).
Perché scegliere questo EA?
Diversificazione multi-assetto
- Trade su 6 strumenti non correlati: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Allocazione del peso ottimizzata per massimizzare la redditività
- Gestione del rischio strutturale avanzata al suo core
Strategia di grid sofisticata
- Capitalizza le opportunità di mean reversion
- Identifica condizioni di ipercomprato e ipervenduto per l'ingresso ottimale
- Aggiunge posizioni durante i ritracciamenti di prezzo per aumentare la redditività
- Importante: Non viene impiegata alcuna strategia martingala
Gestione del Rischio con IA
- Integrato con Grok4 IA per il monitoraggio del market in tempo reale
- Analizza le condizioni macroeconomiche giornaliere e la volatilità del market
- Chiude automaticamente le posizioni o blocca i trade durante eventi di market anomali
Gestione del money della grid avanzata
- Soglie di prelievo degli utili personalizzabili in base alla tolleranza al rischio
- Impostazioni configurabili del Drawdown Massimo Tollerabile e della dimensione del lotto
- Raccomandazioni di prelievo regolare degli utili (dopo rendimenti del 10-30%)
Approccio affidabile alle prestazioni
- Monitoraggio continuo essenziale per l'allineamento dinamico al market
- Backtest allineati con il monitoraggio dei risultati Live che verificano i protocolli di gestione del rischio per le limitazioni della strategia di grid
Supporto prossimo e costante
- Qualunque sia la tua esperienza, ti supportiamo per andare immediatamente sul market con il nostro EA
Supporto per Prop Firm
Prima dell'acquisto, verifica le regole della tua Prop Firm e le limitazioni della challenge, che potrebbero includere:
- Strategie di trading con grid
- Trade simultanei su più asset
- Trading durante periodi di alta volatilità
- Posizioni di hedging
- ...
Guida al Backtest e Configurazione
- Asset di avvio EA e Time frame: EURUSD | M5
- Asset negoziati: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Timeframes: M5-H1 a seconda delle caratteristiche di volatilità dell'asset
- Storia per Backtest: ICMarkets ha una storia limitata per le coppie CAD fino al 2025, quindi i backtest sono stati effettuati su EasyForex
- Periodo testato: 2020 – 2025, OHLC
- Deposito Minimo / Consigliato: $500 / $2000
Avvertenza sul Rischio
- Sii consapevole dei rischi prima di acquistare questo Expert Advisor
- Le strategie di grid possono portare a drawdown sostanziali durante movimenti di market avversi prolungati
- Le performance passate non sono una garanzia di redditività futura
- Nessun sistema di trading può vincere il 100% delle volte
- Un'attenta gestione del rischio e un regolare prelievo degli utili sono essenziali
- Prova l'EA su un account demo prima di tradare in live
