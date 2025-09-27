CalendarioSezioni

Prodotto Interno Lordo (PIL) di Singapore t/t (Singapore Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Dipartimento di Statistica (Department of Statistics)
Settore
PIL
Basso 1.4% 1.4%
1.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.4%
1.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) di Singapore t/t riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti a Singapore durante un determinato trimestre rispetto al precedente. I valori degli indicatori sono destagionalizzati. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) di Singapore t/t (Singapore Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
1.4%
1.4%
1.4%
2 Q 2025 prelim.
1.4%
1.4%
-0.5%
1 Q 2025
-0.6%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2025 prelim.
-0.8%
-0.3%
0.5%
4 Q 2024
0.5%
0.1%
0.1%
4 Q 2024 prelim.
0.1%
2.9%
3.2%
3 Q 2024
3.2%
2.1%
2.1%
3 Q 2024 prelim.
2.1%
0.5%
0.4%
2 Q 2024
0.4%
0.4%
0.4%
2 Q 2024 prelim.
0.4%
-0.7%
0.3%
1 Q 2024
0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2024 prelim.
0.1%
1.0%
1.2%
4 Q 2023
1.2%
1.7%
1.7%
4 Q 2023 prelim.
1.7%
1.3%
3 Q 2023
1.4%
0.1%
3 Q 2023 prelim.
1.0%
0.1%
2 Q 2023
0.1%
0.3%
2 Q 2023 prelim.
0.3%
-0.3%
-0.4%
1 Q 2023
-0.4%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2023 prelim.
-0.7%
0.4%
0.1%
4 Q 2022
0.1%
0.2%
0.2%
4 Q 2022 prelim.
0.2%
0.4%
1.1%
3 Q 2022
1.1%
1.5%
1.5%
3 Q 2022 prelim.
1.5%
-1.0%
-0.2%
2 Q 2022
-0.2%
0.0%
0.0%
2 Q 2022 prelim.
0.0%
-1.2%
0.9%
1 Q 2022
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2022 prelim.
0.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2021
2.3%
2.6%
2.6%
4 Q 2021 prelim.
2.6%
3.1%
1.2%
3 Q 2021
1.3%
0.8%
0.8%
3 Q 2021 prelim.
0.8%
-4.1%
-1.4%
2 Q 2021
-1.8%
-2.0%
-2.0%
2 Q 2021 prelim.
-2.0%
4.3%
3.1%
1 Q 2021
3.1%
2.0%
2.0%
1 Q 2021 prelim.
2.0%
-3.4%
3.8%
4 Q 2020
3.8%
2.1%
2.1%
4 Q 2020 prelim.
2.1%
-11.5%
9.5%
3 Q 2020
9.2%
7.9%
7.9%
3 Q 2020 prelim.
7.9%
-50.1%
-13.2%
2 Q 2020
-42.9%
-41.2%
-41.2%
2 Q 2020 prelim.
-41.2%
-0.6%
-3.3%
1 Q 2020
-4.7%
-10.6%
-10.6%
1 Q 2020 prelim.
-10.6%
-0.5%
0.6%
4 Q 2019
0.6%
0.1%
0.1%
4 Q 2019 prelim.
0.1%
0.7%
2.4%
3 Q 2019
2.1%
0.6%
0.6%
3 Q 2019 prelim.
0.6%
2.6%
-2.7%
2 Q 2019
-3.3%
-3.4%
-3.4%
2 Q 2019 prelim.
-3.4%
3.3%
3.8%
12
