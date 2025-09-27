L'Indice dei Prezzi Immobiliari URA t/t presenta la variazione percentuale del prezzo della proprietà per metro quadrato a Singapore nel trimestre riportato rispetto al precedente. I dati sono forniti su proprietà private, uffici e proprietà commerciali, magazzini e locali di fabbrica. La crescita dell'indicatore è solitamente associata a un aumento della domanda di immobili, il che indica un rafforzamento dell'economia e quindi ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori: