Tasso di Disoccupazione a Singapore (Singapore Unemployment Rate)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Ministero della Manodopera (Ministry of Manpower)
Settore
Lavoro
Basso 2.0% 2.1%
2.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.1%
2.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione mostra una variazione percentuale del numero di cittadini disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale di Singapore. Un aumento del tasso di disoccupazione è un'indicazione di una diminuzione del potere d'acquisto della popolazione, che può avere un effetto negativo sulle quotazioni in dollari di Singapore.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione a Singapore (Singapore Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2025 prelim.
2.1%
2.2%
2.0%
1 Q 2025
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2025 prelim.
2.1%
1.9%
1.9%
4 Q 2024
1.9%
1.9%
1.9%
4 Q 2024 prelim.
1.9%
1.8%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.8%
1.8%
3 Q 2024 prelim.
1.8%
2.0%
2.0%
2 Q 2024
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2024 prelim.
2.0%
2.1%
2.1%
1 Q 2024
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2024 prelim.
2.1%
2.0%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2023 prelim.
2.0%
1.8%
2.0%
3 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2023 prelim.
2.0%
1.9%
1.9%
2 Q 2023
1.9%
1.9%
1.9%
2 Q 2023 prelim.
1.9%
1.8%
1.8%
1 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
1 Q 2023 prelim.
1.8%
2.0%
2.0%
4 Q 2022
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2022 prelim.
2.0%
2.1%
2.1%
3 Q 2022
2.1%
2.0%
2.0%
3 Q 2022 prelim.
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2022
2.1%
2.1%
2.1%
2 Q 2022 prelim.
2.1%
2.2%
2.2%
1 Q 2022
2.2%
2.2%
2.2%
1 Q 2022 prelim.
2.2%
2.4%
2.4%
4 Q 2021
2.4%
2.4%
2.4%
4 Q 2021 prelim.
2.4%
2.6%
2.6%
3 Q 2021
2.6%
2.6%
2.6%
3 Q 2021 prelim.
2.6%
2.7%
2.7%
2 Q 2021
2.7%
2.7%
2.7%
2 Q 2021 prelim.
2.7%
2.9%
2.9%
1 Q 2021
2.9%
2.9%
2.9%
1 Q 2021 prelim.
2.9%
3.3%
3.3%
4 Q 2020
3.3%
3.2%
3.2%
4 Q 2020 prelim.
3.2%
3.9%
3.6%
3 Q 2020
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2020 prelim.
3.6%
2.9%
2.8%
2 Q 2020
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2020 prelim.
2.9%
2.4%
2.4%
1 Q 2020
2.4%
2.4%
2.4%
1 Q 2020 prelim.
2.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
4 Q 2019 prelim.
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019 prelim.
2.3%
2.2%
2.2%
2 Q 2019
2.2%
2.2%
2.2%
2 Q 2019 prelim.
2.2%
2.2%
2.2%
