Indice dei responsabili degli acquisti S&P Global Singapore (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 51.2
52.7
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
51.2
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Markit Singapore PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere vista come positiva per il dollaro di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti S&P Global Singapore (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
51.2
52.7
lug 2025
52.7
51.0
giu 2025
51.0
51.5
mag 2025
51.5
52.8
apr 2025
52.8
52.7
mar 2025
52.7
51.0
feb 2025
51.0
49.9
gen 2025
49.9
51.5
dic 2024
51.5
53.9
nov 2024
53.9
55.5
ott 2024
55.5
56.6
set 2024
56.6
57.6
ago 2024
57.6
57.2
lug 2024
57.2
55.2
giu 2024
55.2
54.2
mag 2024
54.2
52.6
apr 2024
52.6
55.7
mar 2024
55.7
56.8
feb 2024
56.8
54.7
gen 2024
54.7
55.7
dic 2023
55.7
55.8
nov 2023
55.8
53.7
ott 2023
53.7
54.2
set 2023
54.2
53.6
ago 2023
53.6
51.3
lug 2023
51.3
54.1
giu 2023
54.1
54.5
mag 2023
54.5
55.3
apr 2023
55.3
52.6
mar 2023
52.6
49.6
feb 2023
49.6
51.2
gen 2023
51.2
49.1
dic 2022
49.1
56.2
nov 2022
56.2
57.7
ott 2022
57.7
57.5
set 2022
57.5
56.0
ago 2022
56.0
58.0
lug 2022
58.0
57.5
giu 2022
57.5
59.4
mag 2022
59.4
56.7
apr 2022
56.7
52.9
mar 2022
52.9
52.5
feb 2022
52.5
54.4
gen 2022
54.4
55.1
dic 2021
55.1
52.0
nov 2021
52.0
52.3
ott 2021
52.3
53.8
set 2021
53.8
52.1
ago 2021
52.1
56.7
lug 2021
56.7
50.1
12
Esporta

