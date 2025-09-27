Markit Singapore PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere vista come positiva per il dollaro di Singapore.

Ultimi valori: