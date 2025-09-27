CalendarioSezioni

Prodotto Interno Lordo Singapore (PIL) a/a (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Dipartimento di Statistica (Department of Statistics)
Settore
PIL
Basso 4.4% 4.3%
4.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.1%
4.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) di Singapore a/a riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti a Singapore durante un determinato trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I valori degli indicatori non sono destagionalizzati. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari di Singapore.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Singapore (PIL) a/a (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
4.4%
4.3%
4.3%
2 Q 2025 prelim.
4.3%
3.0%
4.1%
1 Q 2025
3.9%
3.8%
3.8%
1 Q 2025 prelim.
3.8%
4.7%
5.0%
4 Q 2024
5.0%
4.3%
4.3%
4 Q 2024 prelim.
4.3%
4.7%
5.4%
3 Q 2024
5.4%
4.1%
4.1%
3 Q 2024 prelim.
4.1%
2.6%
2.9%
2 Q 2024
2.9%
2.9%
2.9%
2 Q 2024 prelim.
2.9%
2.1%
3.0%
1 Q 2024
2.7%
2.7%
2.7%
1 Q 2024 prelim.
2.7%
2.3%
2.2%
4 Q 2023
2.2%
2.8%
2.8%
4 Q 2023 prelim.
2.8%
1.0%
3 Q 2023
0.7%
0.7%
3 Q 2023 prelim.
0.7%
0.5%
2 Q 2023
0.5%
0.7%
2 Q 2023 prelim.
0.7%
0.2%
0.4%
1 Q 2023
0.4%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 prelim.
0.1%
2.0%
2.1%
4 Q 2022
2.1%
2.2%
2.2%
4 Q 2022 prelim.
2.2%
4.0%
4.2%
3 Q 2022
4.1%
4.4%
4.4%
3 Q 2022 prelim.
4.4%
4.3%
4.5%
2 Q 2022
4.4%
4.8%
4.8%
2 Q 2022 prelim.
4.8%
3.3%
4.0%
1 Q 2022
3.7%
3.4%
3.4%
1 Q 2022 prelim.
3.4%
5.7%
6.1%
4 Q 2021
6.1%
5.9%
5.9%
4 Q 2021 prelim.
5.9%
6.4%
7.1%
3 Q 2021
7.1%
6.5%
6.5%
3 Q 2021 prelim.
6.5%
15.2%
15.2%
2 Q 2021
14.7%
14.3%
14.3%
2 Q 2021 prelim.
14.3%
0.6%
1.3%
1 Q 2021
1.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2021 prelim.
0.2%
-2.8%
-2.4%
4 Q 2020
-2.4%
-3.8%
-3.8%
4 Q 2020 prelim.
-3.8%
-5.8%
-5.6%
3 Q 2020
-5.8%
-7.0%
-7.0%
3 Q 2020 prelim.
-7.0%
-14.9%
-13.3%
2 Q 2020
-13.2%
-12.6%
-12.6%
2 Q 2020 prelim.
-12.6%
-0.6%
-0.3%
1 Q 2020
-0.7%
-2.2%
-2.2%
1 Q 2020 prelim.
-2.2%
0.9%
1.0%
4 Q 2019
1.0%
0.8%
0.8%
4 Q 2019 prelim.
0.8%
0.1%
0.7%
3 Q 2019
0.5%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 prelim.
0.1%
1.4%
0.1%
2 Q 2019
0.1%
0.1%
0.1%
2 Q 2019 prelim.
0.1%
1.3%
1.1%
123
