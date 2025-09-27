CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Produzione Industriale di Singapore m/m (Singapore Industrial Production m/m)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Dipartimento di Statistica (Department of Statistics)
Settore
Azienda
Basso -9.7% 2.8%
8.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-5.3%
-9.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La produzione industriale m/m riflette le variazioni della produzione reale di fabbriche, miniere e servizi pubblici di Singapore nel mese riportato rispetto al mese precedente. La crescita della produzione industriale può influenzare positivamente le quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale di Singapore m/m (Singapore Industrial Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-9.7%
2.8%
8.8%
lug 2025
8.2%
1.3%
-0.8%
giu 2025
0.0%
3.0%
1.0%
mag 2025
-0.4%
-2.4%
4.9%
apr 2025
5.3%
0.9%
-2.7%
mar 2025
-3.6%
-6.4%
-2.9%
feb 2025
-7.5%
2.6%
2.8%
gen 2025
4.5%
-0.1%
-5.4%
dic 2024
-0.7%
6.5%
1.7%
nov 2024
-0.4%
-5.9%
0.1%
ott 2024
0.1%
-13.9%
-1.5%
set 2024
0.0%
6.1%
6.9%
ago 2024
6.7%
-1.3%
10.2%
lug 2024
10.1%
-5.7%
-4.3%
giu 2024
-3.8%
-4.2%
0.5%
mag 2024
1.1%
6.1%
7.5%
apr 2024
7.1%
-0.9%
-16.1%
mar 2024
-16.0%
2.8%
14.6%
feb 2024
14.2%
-3.6%
-6.7%
gen 2024
-5.7%
8.0%
-1.3%
dic 2023
-1.7%
1.7%
-8.0%
nov 2023
-7.8%
-3.0%
9.9%
ott 2023
9.8%
-1.3%
13.1%
set 2023
10.7%
2.5%
-10.8%
ago 2023
-10.5%
-1.2%
3.7%
lug 2023
4.1%
-0.4%
3.3%
giu 2023
5.0%
1.6%
-3.6%
mag 2023
-3.9%
-2.4%
-1.6%
apr 2023
-1.9%
0.9%
9.7%
mar 2023
9.3%
0.7%
-12.5%
feb 2023
-11.7%
-1.8%
-0.4%
gen 2023
-1.1%
2.5%
2.9%
dic 2022
3.2%
-0.3%
-1.6%
nov 2022
-1.2%
2.8%
0.6%
ott 2022
0.9%
2.8%
0.2%
set 2022
0.0%
-5.6%
1.6%
ago 2022
2.0%
-0.6%
-2.1%
lug 2022
-2.3%
3.4%
-8.0%
giu 2022
-8.5%
-2.9%
9.2%
mag 2022
10.9%
-0.8%
2.1%
apr 2022
2.2%
2.2%
-11.2%
mar 2022
-12.6%
-1.5%
16.8%
feb 2022
16.6%
-0.4%
-10.4%
gen 2022
-10.7%
1.9%
3.0%
dic 2021
4.3%
-2.3%
1.8%
nov 2021
2.3%
0.4%
2.4%
ott 2021
2.4%
2.1%
-1.9%
set 2021
-2.8%
-4.2%
5.6%
ago 2021
5.7%
0.5%
-2.8%
lug 2021
-2.6%
1.9%
-2.6%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento