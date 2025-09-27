CalendarioSezioni

Prestiti Bancari Singapore (Singapore Bank Loans)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Autorità Monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore)
Settore
Denaro
Basso S$​854.020 B S$​851.511 B
S$​853.336 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
S$​861.124 B
S$​854.020 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I Prestiti Bancari di Singapore riflette il valore totale degli attuali fondi di prestito detenuti da cittadini e società di Singapore nel mese segnalato. Letture superiori alle attese possono influenzare positivamente le quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti Bancari Singapore (Singapore Bank Loans)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
S$​854.020 B
S$​851.511 B
S$​853.336 B
giu 2025
S$​853.336 B
S$​843.662 B
S$​844.573 B
mag 2025
S$​844.573 B
S$​844.645 B
S$​841.924 B
apr 2025
S$​841.924 B
S$​848.604 B
S$​846.504 B
mar 2025
S$​846.504 B
S$​842.384 B
S$​841.066 B
feb 2025
S$​841.066 B
S$​845.234 B
S$​836.281 B
gen 2025
S$​836.281 B
S$​828.605 B
S$​834.930 B
dic 2024
S$​834.992 B
S$​815.155 B
S$​819.363 B
nov 2024
S$​819.400 B
S$​813.056 B
ott 2024
S$​813.056 B
S$​808.591 B
S$​808.824 B
set 2024
S$​808.824 B
S$​801.475 B
S$​800.030 B
ago 2024
S$​800.030 B
S$​802.328 B
S$​801.183 B
lug 2024
S$​801.183 B
S$​810.012 B
S$​803.570 B
giu 2024
S$​803.570 B
S$​806.450 B
S$​796.703 B
mag 2024
S$​796.703 B
S$​813.421 B
S$​804.327 B
apr 2024
S$​804.327 B
S$​816.071 B
S$​807.752 B
mar 2024
S$​807.752 B
S$​806.924 B
S$​801.477 B
feb 2024
S$​801.484 B
S$​798.425 B
S$​794.285 B
gen 2024
S$​794.285 B
S$​801.751 B
S$​793.645 B
dic 2023
S$​793.674 B
S$​801.789 B
S$​792.926 B
nov 2023
S$​792.926 B
S$​793.879 B
S$​791.526 B
ott 2023
S$​791.526 B
S$​791.226 B
S$​787.579 B
set 2023
S$​787.661 B
S$​790.643 B
S$​786.284 B
ago 2023
S$​786.284 B
S$​797.219 B
S$​786.460 B
lug 2023
S$​786.460 B
S$​803.696 B
S$​799.292 B
giu 2023
S$​799.292 B
S$​800.314 B
S$​798.808 B
mag 2023
S$​798.808 B
S$​799.277 B
S$​792.469 B
apr 2023
S$​792.469 B
S$​805.077 B
S$​796.874 B
mar 2023
S$​796.874 B
S$​810.412 B
S$​803.755 B
feb 2023
S$​803.755 B
S$​815.436 B
S$​807.127 B
gen 2023
S$​807.127 B
S$​820.326 B
S$​813.512 B
dic 2022
S$​813.512 B
S$​826.785 B
S$​816.483 B
nov 2022
S$​816.483 B
S$​838.276 B
S$​826.118 B
ott 2022
S$​826.118 B
S$​847.025 B
S$​838.810 B
set 2022
S$​838.810 B
S$​846.787 B
S$​842.813 B
ago 2022
S$​842.813 B
S$​846.135 B
S$​837.983 B
lug 2022
S$​837.983 B
S$​847.197 B
S$​841.564 B
giu 2022
S$​841.564 B
S$​847.271 B
S$​839.751 B
mag 2022
S$​839.751 B
S$​842.454 B
S$​841.839 B
apr 2022
S$​841.612 B
S$​836.168 B
S$​829.888 B
mar 2022
S$​829.888 B
S$​830.293 B
S$​829.483 B
feb 2022
S$​829.483 B
S$​823.738 B
S$​817.963 B
gen 2022
S$​818.032 B
S$​817.703 B
S$​816.809 B
dic 2021
S$​816.809 B
S$​811.110 B
S$​805.900 B
nov 2021
S$​805.900 B
S$​833.150 B
S$​804.036 B
ott 2021
S$​804.036 B
S$​832.550 B
S$​803.832 B
set 2021
S$​803.832 B
S$​796.508 B
S$​790.124 B
ago 2021
S$​790.124 B
S$​794.931 B
S$​788.490 B
lug 2021
S$​788.490 B
S$​704.933 B
S$​703.923 B
giu 2021
S$​703.923 B
S$​696.145 B
S$​693.724 B
1234
