CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Singapore Riserve Valuta Straniera (Singapore Foreign Exchange Reserves)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Autorità Monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore)
Settore
Denaro
Basso $​391.267 B $​386.608 B
$​397.336 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​385.398 B
$​391.267 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le Riserve di Valuta Straniera di Singapore riflettono l'importo totale delle riserve auree detenute o controllate dalla banca centrale di Singapore. Poiché il paese non ha risorse naturali o altri beni materiali, le riserve finanziarie sono strategicamente importanti. L'indicatore è pubblicato su base mensile. Valori superiori alle attese possono avere un impatto positivo sulle quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Singapore Riserve Valuta Straniera (Singapore Foreign Exchange Reserves)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​391.267 B
$​386.608 B
$​397.336 B
lug 2025
$​397.336 B
$​401.129 B
$​404.963 B
giu 2025
$​404.963 B
$​411.292 B
$​401.730 B
mag 2025
$​401.730 B
$​399.008 B
$​389.229 B
apr 2025
$​389.229 B
$​390.391 B
$​382.606 B
mar 2025
$​381.075 B
$​370.964 B
$​379.323 B
gen 2025
$​376.703 B
$​383.625 B
$​371.433 B
dic 2024
$​371.400 B
$​377.200 B
nov 2024
$​377.200 B
$​383.722 B
ott 2024
$​383.722 B
$​391.554 B
$​389.812 B
set 2024
$​389.812 B
$​387.785 B
$​384.587 B
ago 2024
$​384.587 B
$​381.884 B
$​378.619 B
lug 2024
$​378.619 B
$​374.319 B
$​371.675 B
giu 2024
$​371.675 B
$​372.962 B
$​370.542 B
mag 2024
$​370.542 B
$​366.466 B
$​366.877 B
apr 2024
$​366.877 B
$​367.797 B
$​368.682 B
mar 2024
$​368.494 B
$​361.382 B
$​357.346 B
feb 2024
$​357.346 B
$​361.147 B
$​357.793 B
gen 2024
$​357.793 B
$​350.995 B
$​351.031 B
dic 2023
$​351.031 B
$​345.174 B
$​345.464 B
nov 2023
$​345.464 B
$​336.465 B
$​338.242 B
ott 2023
$​338.242 B
$​339.398 B
$​337.397 B
set 2023
$​337.397 B
$​345.336 B
$​337.252 B
ago 2023
$​337.252 B
$​349.273 B
$​340.793 B
lug 2023
$​340.793 B
$​338.846 B
$​331.188 B
giu 2023
$​331.188 B
$​333.920 B
$​325.745 B
mag 2023
$​325.745 B
$​336.337 B
$​312.010 B
apr 2023
$​312.010 B
$​336.533 B
$​312.897 B
mar 2023
$​312.206 B
$​305.901 B
$​294.085 B
feb 2023
$​294.085 B
$​273.082 B
$​291.699 B
gen 2023
$​291.699 B
$​311.258 B
$​289.484 B
dic 2022
$​289.484 B
$​313.538 B
$​291.275 B
nov 2022
$​291.275 B
$​303.855 B
$​282.284 B
ott 2022
$​282.284 B
$​265.109 B
$​286.067 B
set 2022
$​286.067 B
$​268.167 B
$​289.415 B
ago 2022
$​289.411 B
$​265.055 B
$​288.242 B
lug 2022
$​288.242 B
$​291.416 B
$​314.318 B
giu 2022
$​314.318 B
$​322.307 B
$​345.277 B
mag 2022
$​345.277 B
$​363.137 B
$​365.177 B
apr 2022
$​365.177 B
$​397.634 B
$​379.666 B
mar 2022
$​380.964 B
$​418.491 B
$​426.633 B
feb 2022
$​426.633 B
$​415.952 B
$​418.390 B
gen 2022
$​418.390 B
$​416.911 B
$​417.904 B
dic 2021
$​417.904 B
$​418.212 B
$​412.959 B
nov 2021
$​412.959 B
$​421.028 B
$​419.032 B
ott 2021
$​419.032 B
$​418.801 B
$​416.751 B
set 2021
$​416.751 B
$​414.694 B
$​418.147 B
ago 2021
$​418.147 B
$​407.275 B
$​407.736 B
lug 2021
$​407.736 B
$​402.911 B
$​398.357 B
giu 2021
$​398.357 B
$​399.754 B
$​398.074 B
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento