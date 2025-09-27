CalendarioSezioni

Indice SIPMM Singapore Purchasing Managers (PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Istituto di Acquisti e Gestione dei Materiali di Singapore (Singapore Institute of Purchasing and Materials Management)
Basso 49.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
48.7
49.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
IL PMI SIPMM Singapore riflette il livello di attività nel settore manifatturiero di Singapore nel mese riportato. L'indicatore si basa su un sondaggio tra i rappresentanti di oltre 150 aziende. Valori superiori a 50 indicano una crescita economica, mentre valori inferiori a 50 indicano un declino. Letture superiori alle attese possono influenzare positivamente le quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice SIPMM Singapore Purchasing Managers (PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
49.9
lug 2025
N/D
48.1
47.0
giu 2025
47.0
49.8
49.7
mag 2025
49.7
50.0
49.6
apr 2025
49.6
50.6
50.6
mar 2025
50.6
50.7
50.7
feb 2025
50.7
50.9
50.9
gen 2025
50.9
51.1
51.1
dic 2024
51.1
51.0
51.0
nov 2024
51.0
51.1
51.0
ott 2024
51.0
50.9
51.0
set 2024
51.0
50.6
50.7
ago 2024
50.7
50.4
50.4
lug 2024
50.4
50.4
50.4
giu 2024
50.4
50.5
50.6
mag 2024
50.6
49.9
50.7
apr 2024
50.7
49.8
50.7
mar 2024
50.7
49.7
50.6
feb 2024
50.6
49.5
50.5
gen 2024
50.5
49.4
50.5
dic 2023
50.5
50.1
50.2
nov 2023
50.2
52.4
50.1
ott 2023
50.1
45.8
47.6
set 2023
47.6
50.1
50.0
ago 2023
50.0
49.7
49.7
lug 2023
49.7
50.0
49.7
giu 2023
49.7
49.5
49.5
mag 2023
49.5
49.5
49.7
apr 2023
49.7
49.7
49.9
mar 2023
49.9
50.2
50.0
feb 2023
50.0
49.8
49.8
gen 2023
49.8
49.7
49.7
dic 2022
49.7
50.0
49.8
nov 2022
49.8
49.6
49.7
ott 2022
49.7
50.0
49.9
set 2022
49.9
50.1
50.0
ago 2022
50.0
49.9
50.1
lug 2022
50.1
50.1
50.3
giu 2022
50.3
50.4
50.4
mag 2022
50.4
50.7
50.3
apr 2022
50.3
50.2
50.1
mar 2022
50.1
49.8
50.2
feb 2022
50.2
50.6
50.6
gen 2022
50.6
50.8
50.7
dic 2021
50.7
50.5
50.6
nov 2021
50.6
50.9
50.8
ott 2021
50.8
50.6
50.8
set 2021
50.8
50.7
50.9
ago 2021
50.9
51.3
51.0
lug 2021
51.0
50.9
50.8
1234
