Produzione Industriale Singapore a/a (Singapore Industrial Production y/y)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Dipartimento di Statistica (Department of Statistics)
Settore
Azienda
Basso -7.8% -4.5%
7.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
-4.1%
-7.8%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
La produzione industriale su base annua riflette le variazioni della produzione totale di fabbriche, miniere e servizi pubblici di Singapore nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La crescita della produzione industriale può influenzare positivamente le quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Singapore a/a (Singapore Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-7.8%
-4.5%
7.7%
lug 2025
7.1%
13.1%
7.1%
giu 2025
8.0%
17.1%
3.6%
mag 2025
3.9%
-3.2%
5.6%
apr 2025
5.9%
7.9%
6.8%
mar 2025
5.8%
-1.4%
0.9%
feb 2025
-1.3%
7.7%
8.0%
gen 2025
9.1%
6.7%
5.2%
dic 2024
10.6%
8.3%
10.8%
nov 2024
8.5%
-1.1%
1.2%
ott 2024
1.2%
7.8%
9.0%
set 2024
9.8%
15.4%
22.0%
ago 2024
21.0%
0.0%
2.0%
lug 2024
1.8%
-1.9%
-4.3%
giu 2024
-3.9%
-1.0%
2.3%
mag 2024
2.9%
12.3%
-1.2%
apr 2024
-1.6%
-9.7%
-9.2%
mar 2024
-9.2%
0.8%
4.4%
feb 2024
3.8%
8.1%
0.6%
gen 2024
1.1%
-5.5%
-2.4%
dic 2023
-2.5%
-5.8%
0.0%
nov 2023
1.0%
-5.9%
7.6%
ott 2023
7.4%
-8.5%
-1.1%
set 2023
-2.1%
-9.5%
-11.6%
ago 2023
-12.1%
-9.1%
-1.1%
lug 2023
-0.9%
-10.3%
-6.6%
giu 2023
-4.9%
-10.9%
-10.5%
mag 2023
-10.8%
-9.1%
-6.5%
apr 2023
-6.9%
-8.2%
-3.8%
mar 2023
-4.2%
-7.9%
-9.7%
feb 2023
-8.9%
-5.4%
-3.1%
gen 2023
-2.7%
-5.9%
-2.6%
dic 2022
-3.1%
-11.7%
-3.8%
nov 2022
-3.2%
-9.0%
-0.9%
ott 2022
-0.8%
1.9%
1.6%
set 2022
0.9%
8.1%
0.4%
ago 2022
0.5%
5.0%
0.8%
lug 2022
0.6%
-4.0%
2.6%
giu 2022
2.2%
2.7%
10.4%
mag 2022
13.8%
2.7%
6.4%
apr 2022
6.2%
11.8%
5.1%
mar 2022
3.4%
12.6%
17.5%
feb 2022
17.6%
0.0%
2.4%
gen 2022
2.0%
13.0%
16.7%
dic 2021
15.6%
11.0%
14.1%
nov 2021
14.6%
20.9%
17.0%
ott 2021
16.9%
12.8%
-2.2%
set 2021
-3.4%
-0.4%
11.0%
ago 2021
11.2%
15.9%
16.4%
lug 2021
16.3%
19.8%
28.0%
1234
Esporta

