MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoMarginStopOut LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginStopOut Ottiene il livello di margine di Stop Out. double MarginStopOut() const Valore di ritorno Livello di margine per lo Stop Out. MarginCall Name