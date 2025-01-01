DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento Libreria Standard Classi di Trade CAccountInfo MarginMode 

MarginMode

Ottiene la modalità di calcolo del margine.

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE  MarginMode() const

Valore di ritorno

La modalità di calcolo del margine dall'enumerazione ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.