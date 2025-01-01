MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoMarginLevel LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginLevel Ottiene il livello del margine. double MarginLevel() const Valore di ritorno Livello di margine. FreeMargin MarginCall