MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoMargin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Margin Ottiene l'ammontare del margine riservato. double Margin() const Valore di ritorno Ammontare del margine riservato (in valuta di deposito). Equity FreeMargin