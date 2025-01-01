MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoEquity LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Equity Ottiene l'importo della corrente equità netta sul conto. double Equity() const Valore di ritorno Importo della corrente equità sul conto (in valuta di deposito). Profit Margin