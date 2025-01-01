MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoTradeExpert LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeExpert Ottiene la flag per il permesso al trading automatizzato. bool TradeExpert() const Valore di ritorno Flag per il permesso al trade automatizzato. TradeAllowed LimitOrders