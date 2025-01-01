MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoLimitOrders LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck LimitOrders Ottiene il numero massimo di ordini pendenti consentiti int LimitOrders() const Valore di ritorno Il numero massimo di ordini pendenti consentiti. Nota 0 - nessun limite. TradeExpert Balance