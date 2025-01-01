MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoTradeAllowed LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeAllowed Ottiene la flag per il permesso al trade. bool TradeAllowed() const Valore di ritorno Flag per il permesso al trade. MarginModeDescription TradeExpert