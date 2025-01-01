MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoBalance LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Balance Ottiene il bilancio del conto. double Balance() const Valore di ritorno Il saldo(balance) del conto (in valuta di deposito). LimitOrders Credit