MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoMarginCall LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginCall Ottiene il livello di margine per un deposito. double MarginCall() const Valore di ritorno Livello di margine per un deposito. MarginLevel MarginStopOut