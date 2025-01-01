MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoProfit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Profit Ottiene la quantità del corrente profitto sul conto. double Profit() const Valore di ritorno Quantità di profitto corrente sul conto (in valuta di deposito). Credit Equity