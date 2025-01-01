MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoCompany LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Company Ottiene il nome della società, che serve un account. string Company() const Valore di ritorno Nome azienda che serve l'account. Currency InfoInteger