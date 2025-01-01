MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoCurrency LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Currency Ottiene il nome della valuta di deposito. string Currency() const Valore di ritorno Nome della valuta di deposito. Server Company