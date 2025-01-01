MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoFreeMargin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck FreeMargin Ottiene la quantità di margine libero. double FreeMargin() const Valore di ritorno Quantità di margine libero (in valuta di deposito). Margin MarginLevel