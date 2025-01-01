DocumentazioneSezioni
Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata.

double  InfoDouble(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE  prop_id     // ID della proprietà
   ) const

Parametri

prop_id

[in]  Identificatore della proprietà. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE.

Valore di ritorno

Valore di tipo double.