MarginCheck
Ottiene l'ammontare del margine, necessario per l'operazione di trade.
double MarginCheck(
Parametri
symbol
[in] Simbolo per l'operazione di trade.
trade_operation
[in] Tipo di operazione di trade dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Volume dell'operazione di trade.
price
[in] Prezzo dell'operazione di trade.
Valore di ritorno
Importo del margine richiesto per l'operazione di trade.