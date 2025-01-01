MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoServer LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Server Ottiene il nome del trade server. string Server() const Valore di ritorno Nome del server di trade. Name Currency