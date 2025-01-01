MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoTradeMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeMode Ottiene la modalità di trade. ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode() const Valore di ritorno Modalità di trade dall'enumerazione ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE. Login TradeModeDescription