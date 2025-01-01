MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoTradeModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeModeDescription Ottiene la modalità di trade sotto forma di stringa. string TradeModeDescription() const Valore di ritorno Modalità di trade, come stringa. TradeMode Leverage