MarginModeDescription Ottiene la modalità di calcolo del margine come stringa. string MarginModeDescription() const Valore di ritorno Modalità di calcolo del margine come stringa.