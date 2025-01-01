MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoStopoutModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutModeDescription Ottiene la modalità della specificazione livello di stop out come stringa. string StopoutModeDescription() const Valore di ritorno Ottiene la modalità di impostazione dello stop out come stringa StopoutMode MarginMode