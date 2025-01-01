MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoCredit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Credit Ottiene la quantità di credito dato. double Credit() const Valore di ritorno Importo del credito dato (in valuta di deposito). Balance Profit