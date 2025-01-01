MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoLogin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Login Ottiene il numero di conto. long Login() const Valore di ritorno Numero di conto. CAccountInfo TradeMode