MQL5参考标准程序库指标时间序列类CiTime 

CiTime

CiTime 类设计用于访问历史柱线的开盘时间。

描述

声明

   class CiTime: public CSeries

标称库文件

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTime

类方法

创建方法

 

创建

创建时间序列

BufferResize

设置缓存区大小

数据访问方法

 

GetData

获取数据

数据更新方法

 

Refresh

更新数据