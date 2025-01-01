Класс CiTime
Класс CiTime является классом для доступа к сериям времени открытия баров.
Описание
Класс CiTime обеспечивает доступ к сериям времени открытия баров.
Декларация
class CiTime: public CSeries
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Методы класса по группам
Создание
|
Создает серию
|
Устанавливает размеры буфера серии
Доступ к данным
|
Получает данные серии
|
Обновление данных
|
Обновляет данные серии
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent