Класс CiTime

Класс CiTime является классом для доступа к сериям времени открытия баров.

Описание

Класс CiTime обеспечивает доступ к сериям времени открытия баров.

Декларация

   class CiTime: public CSeries

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTime

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает серию

BufferResize

Устанавливает размеры буфера серии

Доступ к данным

 

GetData

Получает данные серии

Обновление данных

 

Refresh

Обновляет данные серии

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent